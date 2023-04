Trofaiach II kämpft sich zum Punkt

Details Montag, 03. April 2023 21:16

Am Samstag kam die Zweitvertretung von FC Trofaiach bei der Reserve von SV Hinterberg nicht über ein 2:2 hinaus. Hinterberg II erwies sich gegen Trofaiach II als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatte FC Trofaiach II keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Emir Mujanovic sein Team in der 18. Minute. Noch in der ersten Hälfte erhöhte SV Hinterberg II auf 2:0 (37.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Philipp Puntinger traf zum 1:2 zugunsten von Trofaiach II (46.). Die komfortable Halbzeitführung von Hinterberg II hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Andreas Zechner schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg von SV Hinterberg II, doch am Ende wurde das Aufbäumen von FC Trofaiach II noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Mit 39 Gegentreffern hat Hinterberg II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, SV Hinterberg II musste durchschnittlich 3,55 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz von Hinterberg II derzeit nicht. SV Hinterberg II verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Auftritte von Hinterberg II waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Trofaiach II liegt nun auf Platz fünf. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FC Trofaiach II, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag trifft SV Hinterberg II auf SV Union HP Anhänger Kalwang, Trofaiach II spielt tags darauf gegen SC Tragöß-St. Katharein.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Hinterberg II – FC Trofaiach II, 2:2 (2:0)

60 Andreas Zechner 2:2

46 Philipp Puntinger 2:1

37 Chinkiz Ashirovi 2:0

18 Emir Mujanovic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei