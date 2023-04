Schickhofer-Festspiele: SV Traboch deklassiert Phönix Mürzzuschl.

Details Montag, 17. April 2023 19:57

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Traboch und Phönix Mürzzuschl. mit dem Endstand von 8:0. SV Traboch setzte sich standesgemäß gegen Mürzzuschlag durch. Das Hinspiel bei Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg hatte SV Traboch schlussendlich mit 3:1 gewonnen.

Nico Schickhofer brachte Phönix Mürzzuschl. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. und 33. Minute vollstreckte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Bernhard Karpf den Vorsprung von SV Traboch auf 3:0 (40.). Der Tabellenführer dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Schickhofer sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 6:0 (52./57./61.) aus der Perspektive der Heimmannschaft. Der Stürmer (64.) und Marco Schickhofer (66.) brachten SV Traboch mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Spielende fuhr SV Traboch einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Mürzzuschlag klar, dass gegen SV Traboch heute kein Kraut gewachsen war.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SV Traboch in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. SV Traboch präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Traboch. Zehn Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Traboch. Mit vier Siegen in Folge ist SV Traboch so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen SV Traboch weiter im Abstiegssog. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Phönix Mürzzuschl. ist deutlich zu hoch. 56 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Mur/Mürz B fing sich bislang mehr Tore ein. Die Situation von Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen SV Traboch handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Traboch ist Phönix Mürzzuschl. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mur/Mürz B.

SV Traboch tritt am kommenden Samstag bei SV Union HP Anhänger Kalwang an, Mürzzuschlag empfängt am selben Tag die Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Traboch – Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, 8:0 (3:0)

66 Marco Schickhofer 8:0

64 Nico Schickhofer 7:0

61 Nico Schickhofer 6:0

57 Nico Schickhofer 5:0

52 Nico Schickhofer 4:0

40 Bernhard Karpf 3:0

33 Nico Schickhofer 2:0

23 Nico Schickhofer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei