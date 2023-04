In (vor-)letzter Minute: St. Marein/Lor. II rettet das Remis

Details Montag, 17. April 2023 19:58

Im Spiel der Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag gegen die Reserve von St. Marein/Lor. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von St. Marein II gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV St. Marein/St. Lorenzen II der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatten die Gäste mit 3:1 gewonnen.

Das 1:0 in der neunten Minute brachte Stojen/ESV Mürzzuschlag II vermeintlich auf die Siegerstraße. Diart Gashi traf vor 100 Besuchern zum 2:0 (24.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Gabriel Putar war es, der in der 48. Minute das Spielgerät im Tor von Stojen/ESV Mürzzuschlag II unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung des Tabellenletzten hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Christian Karabina schoss den Ausgleich in der 56. Spielminute. In der 88. Minute erzielte Mohammed Bara Alaabo das 3:2 für den Gastgeber. Den Freudenjubel von Stojen/ESV Mürzzuschlag II machte St. Marein/Lor. II zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (89.). Schließlich gingen Stojen/ESV Mürzzuschlag II und St. Marein II mit einer Punkteteilung auseinander.

Stojen/ESV Mürzzuschlag II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von Stojen/ESV Mürzzuschlag II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. 16:47 – das Torverhältnis von Stojen/ESV Mürzzuschlag II spricht eine mehr als deutliche Sprache. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Stojen/ESV Mürzzuschlag II, sodass man lediglich einen Punkt holte.

Mit 13 Zählern aus 13 Spielen steht SV St. Marein/St. Lorenzen II momentan im Mittelfeld der Tabelle. St. Marein/Lor. II verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei St. Marein II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für Stojen/ESV Mürzzuschlag II ist Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg (Samstag, 16:00 Uhr). SV St. Marein/St. Lorenzen II misst sich am selben Tag mit Kindberg-Mürzhofen II (17:30 Uhr).

1. Klasse Mur/Mürz B: Stojen/ESV Mürzzuschlag II – SV St. Marein/St. Lorenzen II, 3:3 (2:0)

89 Stephan Stengl 3:3

88 Mohammed Bara Alaabo 3:2

56 Christian Karabina 2:2

48 Gabriel Putar 2:1

24 Diart Gashi 2:0

9 Matthias Josef Moser 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei