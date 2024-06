ATUS Langenwang deklassiert FC Trofaiach II und jubelt über Meistertitel

Details Montag, 10. Juni 2024 13:02

ATUS Langenwang sicherte sich mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg gegen FC Trofaiach II den Aufstieg in die Gebietsliga. Die Heimmannschaft zeigte eine dominante Leistung und ließ dem Gegner keine Chance. Viorel Socaci glänzte als Vierfachtorschütze und führte sein Team zum verdienten Triumph. Bereits zur Halbzeit führte Langenwang mit 3:0 und legte in der zweiten Halbzeit noch weitere drei Treffer nach.

Überlegene erste Halbzeit von ATUS Langenwang

Die Heimmannschaft startete besser in die Partie und konnte bereits in der 15. Minute das erste Tor erzielen. Viorel Socaci spielte die Trofaiacher Hintermannschaft aus und traf zur 1:0-Führung. Trotz eines starken Beginns verpasste Langenwang weitere Chancen, um die Führung auszubauen, wie beispielsweise in der 20. Minute, als Socaci am Pfosten scheiterte.

In der 43. Minute gelang es Socaci schließlich doch, die Führung auszubauen. Nach einer Flanke stand er alleine vor dem Torwart und erzielte das 2:0. Nur zwei Minuten später war es wieder Socaci, der nach einem abgefangenen Pass alleine vor dem Torwart stand und das 3:0 erzielte. Mit dieser komfortablen Führung ging ATUS Langenwang in die Halbzeitpause.

ATUS Langenwang dominiert auch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios für die Heimmannschaft. In der 47. Minute traf Marco Holzer aus 20 Metern in den Winkel und erhöhte die Führung auf 4:0. Trofaiach II hatte dem nichts entgegenzusetzen und konnte sich kaum befreien. In der 83. Minute war es erneut Viorel Socaci, der nach einem Assist von Rosegger seinen vierten Treffer des Tages erzielte und das 5:0 markierte.

Den Schlusspunkt setzte Christoph Rath in der 90. Minute. Mit seinem Treffer zum 6:0 besiegelte er den überlegenen Sieg von ATUS Langenwang. Die Mannschaft hatte das gesamte Spiel über die Kontrolle und ließ dem Gegner keine Chance, ins Spiel zu finden. Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den verdienten Triumph von ATUS Langenwang.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Gratuliere unserer Mannschaft, einer großen Familie, zum 6:0. Jeder Spieler hat alles gegeben, es war eine unglaubliche Saison, wir spielten einfach schneller, besser, geiler. Der ganze Vorstand bedankt sich nochmal recht herzlich."

Aufstellungen:

Langenwang: Nico Weigl - Felix Sebastian Paar, Alexander Kreidl - Rene Pink (K), Viorel Socaci, Willi Roposch, Marco Holzer, Jakob Zächling - Christoph Rath, Kosovar Loshaj, Fabian Putz

Ersatzspieler: Christoph Rauch, Harald Reithofer, Michael Franz Gastgeber, Christoph Semlitsch, Thomas Rosegger, Marco Mario Hirschler

Trainer: Zorko Racic

FC Stadtwerke Trofaiach II: Pascal Zierler - Laurenz Moser, Niklas Mitter (K), Michael Ahrer, Finn Arh, Eric Roßkogler, Bryan Allenstein - Benjamin Manfred Pieber, Marc-Michael Riesemann, Simon Graf - Martin Hübl

Ersatzspieler: Ivano Francesevic, Jonas Maximilian Mader, Leon Brus, Peter Müller, Maurice Gschiel, Bastian Sorgmann

Trainer: Armin Graf

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang : Trofaiach II - 6:0 (3:0)

90 Christoph Rath 6:0

83 Viorel Socaci 5:0

47 Marco Holzer 4:0

45 Viorel Socaci 3:0

43 Viorel Socaci 2:0

15 Viorel Socaci 1:0

