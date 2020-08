UFC Wenigzell: Mit einem jungen Kader in die Top-10

Details Mittwoch, 19. August 2020 18:57

Nach einer langen fußballfreien Zeit hieß es am vergangenen Wochenende in der Regionalliga: Anpfiff in die Saison 20/21. Nicht mehr lange, genauer gesagt in neun Tagen, beginnt auch der Re-Start in den unteren Klassen. So auch in der 1. Klasse Ost A, wo die Vereine schon in der letzten Vorbereitungsphase stecken. Beim UFC Wenigzell, Platz neun in der Vorsaison, hat man die Corona-Pause genutzt, um den Mannschaftskader anzupassen und die richtigen Hebel anzusetzen. Jedoch vertraut man auf ein eingespieltes Team.

Ligaportal.at im Gespräch mit UFC Wenigzell Obmann Bert Rozanek:

Sind alle wieder gesund und fit aus der Pause zurück bzw. hat man sich personell verändert?

„Kapitän Pötz Mario hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen und befindet sich in der zweiten Verletzungswoche. Bis zum Saisonstart sollte er aber wieder fit sein. Peter Kogler kommt aus Waldbach – Peter ist ein ehemaliger Reservespiele und stößt jedes Jahr aufs Neue zu uns. Verlassen haben uns Goran Spasic, Matija Vrbnjak und Paul Lukas Felber. Ein Mitgrund der Abgänge Goran und Matija ist auch die ungewisse Corona-Situation. Paul Lukas Felber sammelt Spielpraxis in Waldbach. Ich bin nun seit 20 Jahren als Obmann tätig, aber wir haben seit langer Zeit nicht mehr nur mit Einheimischen gespielt. Es ist eine junge aber eingespielte Truppe.“

Läuft die Vorbereitung nach Plan und welche Ziele hat man für die neue Saison?

„Bisher haben wir vier Tests absolviert. Bis auf Hartberg 1c spielten wir immer gegen höherklassige Vereine, die waren einfach zu stark. Am Samstag, 22. August spielen wir in Miesenbach, wo wir dann auch auf Augenhöhe sind und mithalten. In der neuen Saison wollen wir Platz 5-10 erreichen. Der fünfte Tabellenplatz wäre überraschend, aber die Top-10 sollen es schon sein. Wir wollen nicht ganz hinten reinrutschen.“

Meisterschaftsstart UFC Wenigzell:

Samstag, 29. August 2020 (17:00 Uhr)

UFC Wenigzell – SV Neudau

Letztes direktes Duell Saison 19/20: SV Neudau 4:2 UFC Wenigzell

By: Ligaportal.at/Patrick Woppel

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten