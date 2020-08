Souverän: USC RB Schäffern lässt Saifenboden/Pöllau II keine Chance

Details Sonntag, 30. August 2020 12:27

Am Samstag war in der 1. Runde der 1. Klasse Ost A auch Saifenboden/Pöllau II aktiv, der auf USC RB Schäffern traf. Zehn Monate nach der letzten Begegnung zwischen den beiden - damals ein 0:2 Auswärtserfolg für Schäffern - und einer langen Durststrecke aufgrund von Corona ging es in der 1. Klasse Ost A endlich wieder los. Beim Start in die neue Saison setzte sich der Vorjahres-Fünftplatzierte Schäffern gegen den Zwölftplatzierten Saifenboden/Pöllau II am Samstagabend klar mit 0:5 durch und sammelte die ersten drei Punkte ein.



Weichen wurden früh gestellt

In den ersten paar Minuten war nach zehn Monaten Corona-Meisterschaftspause bei beiden Mannschaften noch etwas Nervosität zu merken. Die Nervosität verfloss langsam und die favorisierten Gäste aus Schäffern stellten mit einem frühen Doppelschlag auf 0:2. Vidovic und Hammer per Kopf waren es, die Schäffern nach 13 Minuten auf die Erfolgsspur brachten. Die Hausherren kamen immer wieder gefährlich, meist durch Standards vors Tor. Zehn Minuten vor der Pause schob der 16-Jährige Raphael Hammer nach einem Stanglpass zur womöglich 0:3 Entscheidung und zugleich Halbzeitstand ein. Dennoch war Saifenboden/Pöllau sehr aktiv und hatte in weiterer Folge Chancen auf das 1:3.

Schäffern letztendlich zu stark

In Halbzeit zwei ließ die Zingl-Elf nicht mehr viel anbrennen, obwohl die Gastgeber noch einige Male gefährlich aufzeigten. Der früh eingewechselte Routinier Attila Csiszar stellte aber in der 67. Minute auf 0:4 für USC Schäffern. Herauszuheben an diesem Abend waren die Flügelspieler von Schäffern, die an vier der letztendlich fünf Toren beteiligt waren. Denn in Minute 90 drückte Anze Zorc den Ball über die Linie und sorgte für den 0:5 Endstand. Danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab und USC Schäffern durfte sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.





SAIFENBODEN/PÖLLAU II 0:5 USC SCHÄFFERN (0:3)

Torfolge: 0:1 (Vidovic 10.) 0:2 (Hammer 13.), 0:3 (Hammer 34.), 0:4 (Csiszar 67.), 0:5 (Zorc 90.)

Stimme zum Spiel:

Dietmar Zingl, Trainer USC Schäffern:

"Ein gelungener Saisonstart. Saifenboden/Pöllau II war sehr aktiv und spielte gut mit, aber letztendlich waren wir offensiv sehr stark. Anfangs war noch ein bisschen Nervosität zu merken, aber unsere jungen Kicker haben das dann stark nach Hause gespielt. Ein wichtiger Sieg, da wir vorige Saison hindurch auswärts schwächelten."

by: Ligaportal.at/Patrick Woppel

