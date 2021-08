Der doppelte Nemeth: Neudau gelingt es Hofkirchen zu bezwingen

Details Montag, 09. August 2021 12:20

Am 1. Spieltag traf in der 1. Klasse Ost A der SV PUTZ Möbel Neudau auf den USV Raiffeisenbank Gaugl Hofkirchen. Und dabei kam es über weite Strecken zu einem offenen Schlagabtausch. Eigentlich wäre ein jedes Resultat vorstellbar gewesen. Letztendlich aber sorgte der 30-jährige Ungar Rajmund Nemeth in der Schlussphase für klare Fronten. Mit zwei Toren brachte er Neudau auf die Siegerstraße, auf der man dann auch blieb.

Das Spiel verläuft auf des Messers Schneide

Nach der coronabedingten langen Spielpause, war vorerst einmal gegenseitiges Abtasten angesagt. Erst allmählich forcierte man beiderseits das Spiel nach vorne bzw. besinnte man sich darauf, das Spielgerät nach Möglichkeit in des Gegners Tor unterzubringen. Aber die Defensiv-Abteilungen zeigten sich voll auf der Höhe. So deutete vieles auf ein torloses Pausen-Remis hin. Aber in der 42. Minute kam es doch noch zum ersten Erfolgserlebnis an diesem Nachmittag. Ieremiciuc konnte sich dabei in die Schützenliste eintragen - Halbzeitstand: 0:1.

Neudau gelingt noch die Trendwende

Auch im zweiten Durchgang konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Man begegnete einander auf Augenhöhe. Ein Treffer schien da wie dort jederzeit möglich zu sein. Ein Knackpunkt war die 65. Minute, als die Gäste nur Aluminium trafen. Denn ein 0:2 aufzuholen wäre für die Hausherren wohl zu viel Holz vor der Hütte. So aber nahm die Begegnung einen völlig anderen Verlauf. Rajmund Nemeth stand in der Schlussviertelstunde im Mittelpunkt des Geschehens. Mit einem Doppelpack (75. Elfer, 82.), sicherte er den Neudauern einen knappen 2:1-Heimsieg.

SV NEUDAU - USV HOFKIRCHEN 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (42. Ieremiciuc), 1:1 (75. Nemeth/Elfer), 2:1 (82. Nemeth)

Stimme zum Spiel:

Jan Ikkowitsch, Spielertrainer Neudau:

"Beide Teams waren kadermäßig stark verändert, deshalb war es schwer abzuschätzen, wie weit man schon ist. Das Spiel war sehr hitzig geführt, letztendlich bin ich froh darüber, die drei Punkte verbucht zu haben."

