Eindrucksvoll: Schönegg brettert über Buch/St. Magdalena drüber

Details Montag, 30. August 2021 13:30

Der UFC Schönegg führt den SV Buch/St. Magdalena nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Was gleichbeutend damit ist, dass Schönegg nach vier Spielen weiter beim Punktemaximum hält. Nur Wenigzell bringt das in der Liga auch zuwege. Für die Gäste war das nach einem starken Saisonstart doch ein herber Dämpfer. Ob diese empfindliche Niederlage Dauerschäden nach sich zieht wird sich in den kommenden Wochen herausstellen.

Schönegg ist der Chef am Platz

Kaum war das Spiel angepfiffen, liegt Schönegg bereits in Front. 3. Minute: Fabian Halper antizipiert bei einem nur kurz abgewehrten Ball am schnellsten und markiert das rasche 1:0. Was dann bei den Gästen doch Wirkung zeigt. So gelangt die Szombati-Truppe nur schleppend in das Spiel. Wesentlich effizienter geht da der Gastgeber zuwerke. 17. Minute: Der "Knipser vom Dienst" Mario Berghofer, glänzt mit einer sehenswerte Einzelaktion. Auch der Abschluss passt - neuer Spielstand: 2:0. In weiterer Folge greift auch Buch/St. Magdalena aktiver in das Geschehen. Mit einem Torerfolg wird das aber nichts an diesem Nachmittag - Halbzeitstand: 2:0.

Die Gäste stehen auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang müssen die Gäste früh anerkennen, dass da diesmal nichts zu holen ist. Wenngleich man in der 48. Minute mit einem Aluminiumtreffer (Nemeth) kein Glück beim Abschluss hat. So steht es in der 51. Minute statt 2:1 eben 3:0. Markus Dornhofer schließt dabei einen schnell vorgetragenen Konterangriff erfolgreich ab. Damit waren die Würfel in dieser Begegnung frühzeitig gefallen. Denn trotz der numerischen Überlegenheit, Mitteregger sieht in der 54. Minute die Gelb/Rote Karte, schaffen es die Gäste nicht mehr, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Ganz im Gegenteil, den Höllerbauer-Mannen gelingt es, noch zwei Stück draufzulegen. 63. Minute: Michael Lebenbauer bringt das Leder im vollen Lauf am Torhüter vorbei. 65. Minute: Mit seinem zweiten Treffer sorgt Mario Berghofer für das 5:0 - zugleich dann auch der Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Markus Höllerbauer, Trainer Schönegg:

"Das rasche Führungstor hat uns freilich in die Karten gespielt. Danach ist vieles einfacher gegangen. Auch vom Platzverweis haben wir uns nicht sonderlichen beirren lassen. So erscheint der Heimsieg auch als hochverdient."

1. Klasse Ost A: UFC Schönegg – SV Buch/St. Magdalena, 5:0 (2:0)

3 Fabian Halper 1:0

17 Mario Berghofer 2:0

51 Markus Dornhofer 3:0

63 Michael Lebenbauer 4:0

65 Mario Berghofer 5:0

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!