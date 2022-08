Tag der offenen Tür: Neudau feiert gegen Vornholz ein Schützenfest

Details Sonntag, 21. August 2022 19:06

Nicht den Funken einer Chance hatte Vornholz gegen den SV Neudau. Die Elf von Roland Lechner musste das nächste Debakel hinnehmen. Gegen starke Neudauer setzte es eine 0:10 Klatsche. Das war nun schon die dritte zweistellige Niederlage in Folge.

Heimkehrer Laszlo Ernecz gab zwei Assists und steuerte selbst zwei Treffer bei

Nach 35 Minuten stand es bereits 5:0

Julian Schlaffer versenkte die Kugel zum 1:0 (5.). In der 17. Minute brachte Martin Schalk das Netz für SV Putz Möbel Neudau zum Zappeln. Henri Gashi brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (20.). Für den nächsten Erfolgsmoment von SV Neudau sorgte Rajmund Nemeth (25.), ehe Schlaffer das 5:0 markierte (35.). Angesichts der desolaten Vorstellung von USC Vornholz in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für SV Putz Möbel Neudau in die Pause.

Vornholz hatte nichts zu bestellen

Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Oliver Pieber (50.), Laszlo Ernecz (53.) und Gashi (57.), die weitere Treffer für SV Neudau folgen ließen. Das 9:0 für SV Putz Möbel Neudau stellte Nemeth sicher. In der 65. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Ernecz besorgte in der Schlussphase schließlich den zehnten Treffer für SV Neudau (89.). Schließlich beendete der Schiedsrichter die Misere von Vornholz, bei der man mehr als genügend Treffer eingesteckt hatte.

Am kommenden Freitag trifft SV Neudau auf die Reserve von SG Dechantskirchen, Vornholz spielt tags darauf gegen SV Buch/St. Magdalena.

Stimme zum Spiel:

Jan Ifkowitsch, Trainer Neudau:

"Aufgrund der Ergebnisse der ersten beiden Runden haben wir mit einem Sieg gerechnet. Das er so hoch ausgefallen ist, war dann dennoch eine Überraschung. Wir konnten fünfmal wechseln, waren deshalb auch frischer als der Gegner. Großes Komplett an meine Mannschaft, die Jungs haben die Sache gut gemacht!"

Roland Lechner, Trainer Vornholz:

"Bei uns ist der Wurm drinnen. Die Ergebnisse sind jenseits von und gut böse. Trotzdem müssen wir den Blick nach vorne richten und uns wieder finden!"

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – USC Vornholz, 10:0 (5:0)

89 Laszlo Ernecz 10:0

65 Rajmund Nemeth 9:0

57 Henri Gashi 8:0

53 Laszlo Ernecz 7:0

50 Oliver Pieber 6:0

35 Julian Schlaffer 5:0

25 Rajmund Nemeth 4:0

20 Henri Gashi 3:0

17 Martin Schalk 2:0

5 Julian Schlaffer 1:0

Startformationen:

Neudau: Balint Haiszan, Istvan Ernecz, Christoph Himmler, Laszlo Ernecz, Johannnes Maximilian Schmoller, Henri Gashi, Marcel Himmler, Alexander Heger (K), Rajmund Nemeth, Martin Schalk, Julian Schlaffer

Vornholz: Bálint Gábriel - Peter Doma, Gergely József Lőrincz, Thomas Putz (K), Noel Hirzabauer, Julian Gremsl - Daniel Szakacs, Christian Glatz, Christoph Kaiser, Manuel Haberler - Richárd Bence Kacsó

by René Dretnik