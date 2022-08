Erster Saisonsieg: TuS Vorau II gewinnt und klettert in der Tabelle nach oben

Details Montag, 29. August 2022 19:16

Die Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau gewann gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg mit 4:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag TuS Vorau II bereits in Front. Florian Kolb markierte in der fünften Minute die Führung. In der 33. Minute brachte USV Eichberg den Ball im Netz der Gäste zum Ausgleich unter. Christian Schneeberger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von TuS Vorau II über die Linie (39.). Die Pausenführung des Gasts fiel somit knapp aus.

In der 59. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Auswärtigen den Gegentreffer der Hausherren nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Der Treffer zum 3:2 sicherte TuS Vorau II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schneeberger in diesem Spiel (73.). Kurz vor Ultimo war noch Tobias Kolb zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II verantwortlich (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug TuS Vorau II USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg 4:2.

Mit diesem Sieg zog TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II an USV Eichberg vorbei auf Platz sieben. Der Gastgeber fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg auf USV RB Gaugl Hofkirchen, TuS Vorau II spielt tags zuvor gegen SV Buch/St. Magdalena.

1. Klasse Ost A: USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg – TuS SPITZER ENGINEERING Vorau II, 2:4 (1:2)

83 Tobias Kolb 2:4

73 Christian Schneeberger 2:3

59 Christoph Kroepfl 2:2

39 Christian Schneeberger 1:2

33 Christoph Kroepfl 1:1

5 Florian Kolb 0:1

Startformationen:

Eichberg: Eric Wiedner (K) - Stefan Hofstätter, Blend Selimi, Kevin Simon, Sandor Toldi - Dominik Kovács, Leotrim Avdyli, Daniel Koller - Zsolt Balogh, Daniel Primas, Christoph Kröpfl

Vorau: Daniel Koller, Mathias Kolb, Jonas Posch, Kilian Markus Schöngrundner, Christian Schneeberger, Michael Kienegger, Thomas Ebner, Tobias Kolb, Florian Kolb (K), Jannik Haas, Mathias Karner