USV St. Lorenzen unbezwungen

Details Montag, 03. April 2023 21:15

Nichts zu holen gab es für USV Eichberg bei USV St. Lorenzen. Der Spitzenreiter erfreute seine Fans mit einem 4:2. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. St. Lorenzen/W löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war eine Demonstration des Heimteams gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte.

Gleich zu Spielbeginn traf USV St. Lorenzen/W. zur frühen Führung (3.). USV St. Lorenzen machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jonas Josef Fellinger (8.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 26. Minute mit USV St. Lorenzen/W. einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor der Pause traf Eichberg (43.). Mit der Führung für USV St. Lorenzen ging es in die Kabine. In ruhiges Fahrwasser brachte St. Lorenzen/W sich, indem man das 4:1 erzielte (49.). Nach 71 Minuten beförderte USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg das Leder zum 2:4 ins gegnerische Netz. Am Ende behielt USV St. Lorenzen/W. gegen den Gast die Oberhand.

Offensiv sticht USV St. Lorenzen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 52 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. St. Lorenzen/W ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich USV St. Lorenzen/W. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit 17 Zählern aus zwölf Spielen steht USV Eichberg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Eichberg momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für USV St. Lorenzen ist die Reserve von TuS SPITZER ENGINEERING Vorau (Samstag, 14:30 Uhr). USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg misst sich am selben Tag mit USV Dienersdorf RB Loidl (16:00 Uhr).

1. Klasse Ost A: USV St. Lorenzen/W. – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 4:2 (3:1)

71 Agit Genc 4:2

49 Gerhard Schuetzenhoefer 4:1

43 Idris Turan 3:1

26 Gerhard Schuetzenhoefer 3:0

8 Jonas Josef Fellinger 2:0

3 Gerhard Schuetzenhoefer 1:0

