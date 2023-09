Mit zehn Mann zum Heimsieg - Neudau gewinnt gegen Buch

Details Samstag, 02. September 2023 01:43

Im Spiel von SV Putz Möbel Neudau gegen Buch/St. Magdalena gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SV Neudau. Das letzte Aufeinandertreffen im Frühjahr 2023 konnte SV Buch/St.Magdalena 6:3 für sich entscheiden.

Platzverweis noch vor der Pause für den SV Neudau

Henri Gashi brachte SV Putz Möbel Neudau in der 24. Minute nach vorn, nachdem die Bucher Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Maximilian Prem den Ausgleich (25.).

Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 1:1 und sofort der Gegenschlag! Hammerl Julian Spörk, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause stellte Schiedsrichter Payerl noch Martin Schalk von SV Neudau mit Gelb-Rot vom Platz. Man sah eine sehr hitzige und hart umkämpfte erste Hälfte in Neudau! Ein Ausschluss nach 40 Minuten und beide Teams ließen sich immer wieder auf Stichelein und Wortgefechte ein. Es war also viel Emotion in diesem Spiel. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen.

Am Ende gewinnt das Team von Trainer Janos Glemba mit zehn Mann

In der 59.Minute hatte der Gast die Möglichkeit auf 2:1 zu erhöhen, jedoch konnte Kirchsteiger den Ball nicht im Netz unterbringen.

Buch musste den Treffer von Michael Heger zum 2:1 hinnehmen (65.).

Tor, Toor, Tooor für SV Putz Möbel Neudau zum 2:1 nach einem Konter! Michael Heger verwandelt nach einem querleger Staub trocken Julian Spörk, Ticker-Reporter

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Gashi bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). SV Buch/St. Magdalena traf etwas später zum 2:3 (87.) Buch drängte nun auf den Ausgleich, aber der fiel nicht mehr. Trotz Unterzahl war SV Putz Möbel Neudau in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Gäste und fuhr somit einen Sieg ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es in der nächsten Woche weiter

Bei SV Neudau präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Mit dem Dreier sprang der Gastgeber vorläufig auf den zweiten Platz der 1. Klasse Ost A. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Putz Möbel Neudau.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht Buch/St. Magdalena momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte SV Buch/St. Magdalena bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Am Samstag gastiert SV Neudau bei der Zweitvertretung von TUS Greinbach. Buch/St. Magd. tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 16.09.2023, bei der Reserve von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg an.

SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Jan Ifkowitsch, David Drozdik, Michael Heger (K), Henri Gashi, Marcel Himmler, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl, Martin Schalk, Julian Schlaffer, Oliver Pieber



Ersatzspieler: Istvan Ernecz, Christoph Himmler, Eric Resch, Alexander Heger



Trainer: Janos Glemba

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Jakob Schweighofer, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Elias Mauerhofer, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem



Ersatzspieler: Tobias Friesenbichler, Maximilian Mauerhofer, Julian Keller, Daniel - Helmut Altmann, Stephan Nöhrer, Sven Laglbauer



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – SV Buch/St. Magdalena, 3:2 (1:1)

87 Stephan Noehrer 3:2

78 Henri Gashi 3:1

65 Michael Heger 2:1

25 Maximilian Prem 1:1

24 Henri Gashi 1:0

