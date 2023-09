Miesenbach feiert einen beeindruckenden 7:0 Heimsieg

Details Sonntag, 10. September 2023 23:38

Miesenbach kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen die Zweitvertretung von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg einen klaren Erfolg. Für Miesenbach markierte dieser Sieg den zweiten in der laufenden Saison, während der Gast weiterhin auf den ersten Punktgewinn wartet.

Zur Pause führte das Höller-Team mit 3:0

In der 10. Minute kam es zum ersten Treffer des Spiels - allerdings auf unglückliche Weise für die Auswärtsmannschaft. Ein Eigentor ließ die Gastgeber in Führung gehen, was zweifellos ein bitterer Moment für die Gäste war.

Nur zwei Minuten später erhöhte Miesenbach seinen Vorsprung auf 2:0. Eine Flanke erreichte Daniel Pötz, der den Ball per Kopf auf Stefan Brandtner weiterleitete, der das Tor erzielte. Ein perfekt ausgeführter Spielzug, der die Überlegenheit von Miesenbach unterstrich.

Das Spiel schien frühzeitig entschieden zu sein, da Miesenbach klar die Oberhand behielt. In der 23. Minute forderte Miesenbach vergeblich einen Elfmeter, als ein Spieler im Sechzehner zu Boden ging, aber Schiedsrichter Hofer entschied sich dagegen. Es folgte das dritte Tor durch einen Weitschuss, erneut durch Stefan Brandtner. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem klaren 3:0-Vorsprung für Miesenbach.

Am Ende schoss man den Gast mit 7:0 vom Platz

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte keine Besserung für die Gäste, im Gegenteil. Bereits in der 48. Minute erzielte Max Sorger das 4:0 für Miesenbach. In der 53. Minute konnte Miesenbach seinen Vorsprung weiter ausbauen, als Florian Schneeflock per Elfmeter das 5:0 erzielte.

Miesenbach dominierte weiterhin das Geschehen, und in der 62. Minute gelang Max Sorger ein weiteres Tor, erneut mit einem präzisen Chip, was sein zweiter Treffer im Spiel war.

In der 71. Minute erhöhte Daniel Pötz auf 7:0 und besiegelte damit den überdeutlichen Sieg von Miesenbach. Das Spiel endete schließlich mit diesem beeindruckenden Ergebnis von 7:0 zugunsten von Miesenbach, das damit seinen zweiten Sieg in dieser Saison feierte.

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Markus Sorger, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Florian Schneeflock (K), Armin Goldgruber, Georg Schneeflock, Manuel Kerschenbauer, Lukas Reitbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Kenan Yavuzay, Manuel Posch, Johannes Narnhofer, Stefan Sorger, Emanuel Höller , BEd



Trainer: Emanuel Höller , BEd

Schönegg: Patrick Günther Kernbichler - Kevin Kranixfeld, Nino Diabel, Hannes Rechberger (K), Rene Kainz, Matias Kielnhofer - Thomas Paar, Lukas Puchegger, Manuel Bauernhofer - Marco Schneider, Patrick Kielnhofer



Ersatzspieler: Mark Gjeta, Julian Witzmann



Trainer: Stefan Käfer Bericht Florian Kober

So steht es um die beiden Teams

Miesenbach hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. In dieser Saison sammelte UFC Miesenbach bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Während Miesenbach die Überlegenheit auf dem Platz demonstrierte und sich mit diesem Sieg den zweiten Sieg holte, muss Kaindorf weiterhin nach seinem ersten Punktgewinn suchen und an den Schwachstellen arbeiten, um in dieser Saison konkurrenzfähig zu sein.

SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Ost A. Die Offensive des Tabellenletzten strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II bis jetzt erst sieben Treffer erzielte.

Miesenbach macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. Neben Kaindorf/Sonnhofen/Schönegg II gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist UFC Miesenbach zur Reserve von Saifenboden/Pöllau, tags zuvor begrüßt SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II SV Buch/St. Magdalena vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Ost A: UFC Miesenbach – SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg II, 7:0 (3:0)

79 Daniel Poetz 7:0

63 Markus Sorger 6:0

56 Florian Schneeflock 5:0

49 Markus Sorger 4:0

34 Stefan Brandtner 3:0

12 Stefan Brandtner 2:0

9 Eigentor durch Nino Diabel 1:0

