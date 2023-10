USV Eichberg erzwingt das Remis gegen USV Dienersdorf - Ausgleich in der 90.Minute

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 13:56

Im Spiel von USV Dienersdorf RB Loidl gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 3:1 - Elfer nach wenigen Minuten

USV Dienersdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Idris Turan das schnelle 1:0 für USV Eichberg erzielte. Schiedsrichter Alexander Tieber hatte auf Elfmeter entschieden und der Schütze traf sicher. Eichberg musste den Treffer per Kopf von Georg Schantl zum 1:1 hinnehmen (19.).

Christoph Leitenbauer brachte Dienersdorf nach 33 Minuten die 2:1-Führung. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Schantl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (36.).

3:1 Dienersdorf aber ich glaube das ist nicht der Endstand Alexander Thurner, Ticker-Reporter

Mit dieser Prognose hatte unser Liveticker Alexander Thurner absolut recht. Mit der Führung für USV Dienersdorf RB Loidl ging es in die Halbzeitpause.

Eichberg bäumte sich auf und holte noch ein Unentschieden

Nach 74 Minuten beförderte USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg das Leder zum 2:3 ins gegnerische Netz. Das Team von Trainer Zsolt Balogh wollte nun einen Punkt holen.

Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Turan mit seinen Teamkollegen tatsächlich noch über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Letztlich gingen USV Dienersdorf und USV Eichberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um Dienersdorf und Eichberg - so geht es nächste Woche weiter

33 Tore – mehr Treffer als Dienersdorf erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost A. Zuletzt lief es erfreulich für die Gastgeber, was elf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Eichberg blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle stehen die Gäste damit auch unverändert auf Rang zwei. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für USV Dienersdorf RB Loidl ist UFC Miesenbach (Samstag, 18:00 Uhr). USV Eichberg misst sich am selben Tag mit USV RB Gaugl Hofkirchen (15:00 Uhr).

Dienersdorf: Andreas Käfer, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Christoph Hammer, Matthias Feichtinger, Andreas Schweighofer, Christoph Leitenbauer (K), Georg Schantl, Martin Stranzl, Stefan Jagerhofer



Ersatzspieler: Kevin Schwarz, Sebastian Kröpfl, Andreas Mauerbauer, Robert Prenrecaj, Patrick Gutmann, Edurant Bajrami



Trainer: Christoph Hammer

USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner - Robert Mugitsch, Idris Turan, Benjamin Zsifkovits, Murat Erdogan - Daniel Primas, Leotrim Avdyli, Daniel Koller (K), Blend Selimi - Daniel Sarang, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Manuel Feichtinger, Stefan Hofstätter, Zsolt Balogh, Maximilian Putz, Kevin Hammerl, Philipp Josef Lechner



Trainer: Zsolt Balogh Bericht Florian Kober, Fotos von Sebastian Steinacher SV Dienersdorf

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 3:3 (3:1)

90 Idris Turan 3:3

74 Christoph Kroepfl 3:2

36 Georg Schantl 3:1

33 Christoph Leitenbauer 2:1

19 Georg Schantl 1:1

10 Idris Turan 0:1

