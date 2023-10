USV Eichberg verliert die Tabellenführung - 0:2 gegen Miesenbach

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 14:59

USV Eichberg verlor gegen Miesenbach nicht nur das Spiel mit 0:2, sondern auch die Tabellenführung. Im Moment läuft es nicht mehr beim Gastgeber.

Frühe Führung für die Gäste - Schwarz trifft

Michael Schwarz brachte sein Team in der neunten Minute per Kopfball nach vorn. UFC Miesenbach hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Eichberg hatte in der 1.Halbzeit durchwegs gefällig gespielt, ein Tor konnte man nicht erzielen.

Eichberg musste den Treffer zum 2:0 hinnehmen (50.).

Tor, Toor, Tooor für UFC Miesenbach zum 0:2 DP7 locht ein - Magische Vorarbeit von MM8 - Mario Mauerbauer Sami Pöllabauer, Ticker-Reporter

Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Ruck feierte Miesenbach einen dreifachen Punktgewinn gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Eichberg 23 Zähler zu Buche. Mit dem Gewinnen tun sich die Gastgeber momentan weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

UFC Miesenbach machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Die Gäste knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Miesenbach sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief UFC Miesenbach konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Eichberg tritt am Freitag, den 03.11.2023, um 19:00 Uhr, bei SV Buch/St. Magdalena an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Miesenbach USV RB Gaugl Hofkirchen.

USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner (K) - Robert Mugitsch, Idris Turan, Stefan Hofstätter, Maximilian Putz, Murat Erdogan - Daniel Primas, Leotrim Avdyli, Blend Selimi - Daniel Sarang, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Manuel Feichtinger, Zsolt Balogh, Kevin Hammerl, Benjamin Zsifkovits, Philipp Josef Lechner



Trainer: Zsolt Balogh

Miesenbach: Martin Gaulhofer, Christoph Zink, Markus Friess, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Michael Schwarz, Florian Schneeflock (K), Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Johann Buchegger, Markus Sorger, Kenan Yavuzay, Alexander Winkler, Manuel Kerschenbauer, Lukas Reitbauer



Trainer: Emanuel Höller Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg – UFC Miesenbach, 0:2 (0:1)

50 Daniel Poetz 0:2

9 Michael Schwarz 0:1

