Hammerl trifft drei Mal: Buch/St. Magdalena deklassiert USV Dienersdorf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 17:33

Buch/St. Magdalena erteilte USV Dienersdorf eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Buch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Dienersdorf einen klaren Erfolg. Dienersdorf ist in den letzten Wochen in eine veritable Krise geraten - seit nunmehr vier Spielen hat man nicht mehr gewonnen. Damit konnte man nicht rechnen.

Hammerl und Prem nehmen in der 1. Halbzeit die Festung Dienersdorf ein

Für das erste Tor sorgte Lukas Hammerl. In der 16. Minute traf der Spieler von SV Buch/St. Magdalena ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für SV Buch/St. Magdalena zum 0:1 Kottan setzt sich stark durch, steckt den Ball traumhaft auf Hammerl durch, dieser umkurvt den Keeper und schiebt ein. Daniel Altmann, Ticker-Reporter

Maximilian Prem trug sich in der 28. Spielminute mit einem Freistoss in die Torschützenliste ein. Hammerl brachte das Auswärtsteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (31.). USV Dienersdorf RB Loidl ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Buch/St. Magd.

Am Ende stand ein 6:0 für die Prem - Truppe

Hammerl baute den Vorsprung nach Pass von Kottan für SV Buch/St. Magdalena in der 48. Minute aus. Dominic Kirchsteiger legte in der 79. Minute zum 5:0 für den Gast nach.

Chance Dienersdorf, wieder ist Brünner zur Stelle. Jürgi du bist a Wahnsinn! Daniel Altmann, Ticker-Reporter

Dem Gast gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (90.). Der Referee pfiff schließlich vor über 400 Zuschauern das Spiel ab, in dem das Auswärtsteam bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Dienersdorf verlor nach einer gefühlten Ewigkeit erstmals wieder ein Heimspiel.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt USV Dienersdorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Nur zweimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen.

Nachdem Buch/St. Magdalena hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist man weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur 15 Gegentoren stellt SV Buch/St. Magdalena die sicherste Abwehr der Liga. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Buch/St. Magdalena.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von Dienersdorf plötzlich alles andere als rosig. Beim Gast dagegen läuft es mit insgesamt 24 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag trifft USV Dienersdorf RB Loidl auf die Zweitvertretung von TUS Greinbach, Buch spielt tags zuvor gegen USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg.

Dienersdorf: Kevin Schwarz, Lukas Berner, Justin Rosenberger, Patrick Hammer, Markus Schweighofer, Mag. Christoph Hammer, Andreas Schweighofer, Christoph Leitenbauer (K), Martin Stranzl, Patrick Gutmann, Stefan Jagerhofer



Ersatzspieler: Sebastian Kröpfl, Andreas Mauerbauer, Robert Prenrecaj, Lorenz Leander Jäkel, Tobias Loidl, Andreas Cividino



Trainer: Christoph Hammer

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Roland Nemeth, Jakob Schöngrundner, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marcel Kölbl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem, Krisztian Kottan



Ersatzspieler: Felix Sommer, Tobias Friesenbichler, Jakob Schweighofer, Julian Keller, Stephan Nöhrer, Michael Matejka



Trainer: Philipp Prem Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: USV Dienersdorf RB Loidl – SV Buch/St. Magdalena, 0:6 (0:3)

90 Stephan Noehrer 0:6

79 Dominic Kirchsteiger 0:5

48 Lukas Hammerl 0:4

31 Lukas Hammerl 0:3

28 Maximilian Prem 0:2

16 Lukas Hammerl 0:1

