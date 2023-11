Erfolgsserie von Buch/St. Magdalena setzt sich gegen USV Eichberg fort - 4:1

Details Samstag, 04. November 2023 21:56

Mit Buch/St. Magdalena und USV Eichberg trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien die Auswärtsmannschaft aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. SV Buch steht nach der Herbstrunde punktgleich mit Neudau an der Tabellenspitze.

Richtige Schuhwahl und ein schnelle Führung für Buch

Das Spiel begann unter widrigen Bedingungen, da der Bucher Herbstregen für ein nasses Spielfeld sorgte. Die Schuhwahl der 22 Spieler wurde ein zentrales Thema, da die Bedingungen auf dem Rasen alles andere als ideal waren. Bereits in der 4. Minute gelang dem SV Buch/St. Magdalena die Führung, als Németh den Ball im Sechzehner über die Linie drückte. Das Team kombinierte sich sehenswert durch die Abwehr von Eichberg und Németh schloss eiskalt ab.

Der USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg konnte nicht sofort zurückschlagen und verzeichnete in der 7. Minute ihre erste Ecke, die jedoch keine Gefahr brachte. Die Gäste versuchten, Druck auszuüben, aber die Bucher Abwehr stand stabil. In der 23. Minute verhinderte Brünner im Tor des SV Buch/St. Magdalena erneut den Ausgleich, als er eine gefährliche Situation der Eichberger entschärfte. Das Spiel blieb intensiv und umkämpft.

Brünner mit dem nächsten Big Safe! Eichberg kommt am 11er Punkt zum Abschluss der kommt zentral aber sehr wuchtig aber Brünner hält die Bucher führung fest Julian Spörk, Ticker-Reporter

In der 43. Minute erhöhte der SV Buch/St. Magdalena seine Führung auf 2:0, als Kapitän Kirchsteiger einen beeindruckenden Fernschuss ins rechte obere Eck schickte.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 2:0 und der SV Buch/St. Magdalena hatte die Kontrolle über das Spiel.

Am Ende gewinnt die Prem-Truppe deutlich und feiert einen weiteren Sieg im Herbst

In der zweiten Halbzeit erzielte der USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg in der 63. Minute den Anschlusstreffer, als Idris Turan nach einer Ecke per Kopf traf. Doch der SV Buch/St. Magdalena antwortete umgehend und baute die Führung in der 68. Minute auf 3:1 aus, als Lukas Hammerl alleine auf das Tor zulief und den Tormann umkurvte.

Der SV Buch/St. Magdalena setzte seine Angriffe fort und erhöhte in der 73. Minute auf 4:1 durch Max Prem, der einen Eckball direkt verwandelte. Eichberg fand keinen Weg zurück ins Spiel, obwohl sie in der 81. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Jüregn Brünner im Bucher Tor jedoch parierte.

DIESER BRÜNNER HÄLT DEN 11er UND DEN NACHSCHUSS Julian Spörk, Ticker-Reporter

Am Ende gewann der SV Buch/St. Magdalena das Spiel mit 4:1. Der Sieg war ein verdienter Abschluss des Jahres für die Gastgeber und eine gelungene Demonstration ihrer Stärke in der Liga.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Hinrundenspiel errang Buch drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 27 Punkte auf. 48 Tore – mehr Treffer als SV Buch/St. Magdalena erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost A. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Buch/St. Magdalena die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Eichberg den vierten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg derzeit auf dem Konto. Allerdings verliert man weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Buch/St. Magd. dann im nächsten Spiel UFC Miesenbach, während Eichberg einen Tag zuvor bei der Zweitvertretung von TUS Greinbach antritt.

Buch/St.Magdalena: Jürgen Brünner, Tobias Friesenbichler, Roland Nemeth, Thomas Georg Jeitler, Lukas Hammerl, Marijan Vukovic, Luka Brzin, Michael Matejka, Dominic Kirchsteiger (K), Maximilian Prem, Krisztian Kottan



Ersatzspieler: Felix Sommer, Jakob Schweighofer, Julian Keller, Daniel - Helmut Altmann, Kevin Buswald



Trainer: Philipp Prem

USV Wirtschaft Eichberg: Eric Wiedner - Idris Turan, Stefan Hofstätter, Benjamin Zsifkovits, Murat Erdogan - Daniel Primas, Leotrim Avdyli, Daniel Koller (K), Blend Selimi - Daniel Sarang, Christoph Kröpfl



Ersatzspieler: Manuel Feichtinger, Robert Mugitsch, Zsolt Balogh, Maximilian Putz, Patrik Kocsis, Mehmet Karakus



Trainer: Zsolt Balogh Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Buch/St. Magdalena – USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, 4:1 (2:0)

73 Maximilian Prem 4:1

68 Lukas Hammerl 3:1

62 Idris Turan 2:1

41 Dominic Kirchsteiger 2:0

5 Roland Nemeth 1:0

