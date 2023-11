Erfolgreiche Aufholjagd von USV Dienersdorf - drei Tore ab Minute 85

Details Sonntag, 05. November 2023 00:31

Dienersdorf sorgte in einem packenden Duell gegen Greinbach II für Aufsehen, als sie das Spiel nach einem Rückstand drehten und mit einem 4:2-Sieg nach Hause gingen. Das Match war von intensiven Aktionen, spannenden Wendungen und Diskussionen über Schiedsrichterentscheidungen geprägt.

Pausenführung für die Gastgeber durch Matyas Varga

Schon zu Beginn des Spiels war die Atmosphäre geladen, und Dienersdorf wurde von zahlreichen Fans unterstützt.

Das Spiel begann mit vielversprechenden Aktionen auf beiden Seiten, doch das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 11. Minute erzielte Matyas Varga von Greinbach II das 1:0 und brachte die Gastgeber in Führung.

In der 33. Minute sah Patrick Hammer von Dienersdorf die gelbe Karte, während in der 36. Minute Matyas Varga von Greinbach II ebenfalls verwarnt wurde. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, man gab in diesem Duell alles.

Die erste Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für Greinbach II, doch die zweite Halbzeit sollte noch spektakulärer werden.

Nach der Pause wurde das Spiel packend und hatte eine unglaubliche Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel drängte Dienersdorf verstärkt auf den Ausgleich. Es folgte jedoch die 2:0 Führung für Greinbach.

Tor, Toor, Tooor für TUS Greinbach II zum 2:0 durch Florim Gashi! Flanke von Grabner wird auf Gashi verlängert und in typischer Gampi-Manier trocken verwandelt. ML19, Ticker-Reporter

In der 67. Minute erzielte Georg Schantl das wichtige 2:1 für Dienersdorf nach einer Ecke. Der Anschlusstreffer gab den Gästen neuen Auftrieb.

In der 84. Minute folgte ein Elfmeter für Dienersdorf, den Patrick Gutmann sicher verwandelte. Der Schiedsrichter sah eine strittige Situation im Vorfeld des Elfmeters, was zu hitzigen Diskussionen auf und neben dem Platz führte. Nun stand es 2:2.

In der Schlussphase ging es turbulent weiter. Lukas Kneissl von Greinbach II sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte und Dienersdorf setzte alles auf eine Karte. In der 89. Minute erzielte Stefan Jagerhofer per Nschschuss das 3:2 für Dienersdorf, gefolgt von einem weiteren Treffer von Andreas Schweighofer in der Nachspielzeit mit einem Innenristschuss, der das Spiel mit 4:2 entschied.

Was für eine Schlussphase! ML19, Ticker-Reporter

Die Fans von Dienersdorf konnten jubeln, während die Enttäuschung bei Greinbach II groß war.

Insgesamt bot das Spiel spektakuläre Wendungen und ein furioses Ende, das Dienersdorf als Sieger hervorgehen ließ. Die Punkte, die bereits sicher für Greinbach II geglaubt waren, wurden in letzter Minute entrissen, und Dienersdorf kehrte mit einem beeindruckenden Sieg nach Hause zurück.

So steht es um die beiden Teams - nun geht es in die Winterpause

TUS Greinbach II führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Man verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Im letzten Match der Hinrunde tat USV Dienersdorf etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz drei. Mit 37 geschossenen Toren gehört Dienersdorf offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost A. USV Dienersdorf RB Loidl sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Nach vier sieglosen Spielen ist USV Dienersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt TUS Greinbach II dann im nächsten Spiel USV ALU Hofstätter Wirtschaft Eichberg, während Dienersdorf am gleichen Tag bei SV Putz Möbel Neudau antritt.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: TUS Greinbach II – USV Dienersdorf RB Loidl, 2:4 (1:0)

92 Andreas Schweighofer 2:4

89 Stefan Jagerhofer 2:3

85 Patrick Gutmann 2:2

68 Georg Schantl 2:1

60 Florim Gashi 2:0

12 Matyas Varga 1:0

