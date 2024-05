Souveräner Sieg für Buch/St. Magdalena gegen USC Vornholz - 4:1 des Tabellenführers

Details Donnerstag, 23. Mai 2024 21:30

In einer Nachtragspartie der 1. Klasse Ost A setzte sich Buch/St. Magdalena mit einem klaren 4:1 gegen USC Vornholz durch. Das Heimteam demonstrierte eine starke zweite Halbzeit, um den Gästen aus Vornholz keine Chance zu lassen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang mit einem Halbzeitstand von 1:1, zündete Buch in der zweiten Hälfte das Feuerwerk. Der Tabellenführer ist weiterhin in toller Form und holte bereits 54 Punkte.

Früher Führungstreffer und Antwort per Elfmeter - zur Pause stand es 1:1

Buch/St. Magdalena begann das Spiel mit hohem Tempo und erzielte bereits in der 4. Minute das erste Tor. Lukas Hammerl war der Torschütze, der eine scharfe Flanke elegant im langen Eck unterbrachte und das 1:0 für sein Team sicherte.

Trotz des frühen Rückschlags fand USC Vornholz ins Spiel zurück und erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. Alen Csizmadia verwandelte einen Elfmeter souverän in die untere rechte Ecke, nachdem einige Verwirrung in der Hintermannschaft von Buch zu einem Foul im Strafraum führte.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten, wobei Buch/St. Magdalena die besseren Spielanteile hatte, aber Vornholz körperlich stark dagegenhielt.

Entscheidung durch späte Tore - am Ende wurde es deutlich

Nach der Pause erhöhte Buch/St. Magdalena den Druck und begann, die Verteidigung von USC Vornholz aufzubrechen. In der 75. Minute brachte Krisztian Kottan sein Team erneut in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Nemeth nahm Kottan den Ball direkt und ließ den Torhüter mit einem satten Schuss keine Chance. Die Moral von Vornholz schien gebrochen, und Buch nutzte die sich bietenden Räume geschickt aus.

Dominic Kirchsteiger baute die Führung in der 88. Minute weiter aus. Eine Unachtsamkeit in der Restverteidigung von USC Vornholz ermöglichte es Nöhrer, den Ball quer auf Kirchsteiger zu legen, der nur noch einschieben musste. Der Endstand war hergestellt, als in der 90. Minute Julian Keller nach einem exzellenten Lauf von Kirchsteiger, der die Seitenlinie entlang sprintete, das 4:1 erzielte und damit endgültig alles klar machte.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:1 für Buch/St. Magdalena, das damit einmal mehr seine Ambitionen um den Titel in der Liga unterstrich. USC Vornholz hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, aus der sie lernen müssen, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: Buch/St. Magd. : Vornholz - 4:1 (1:1)

90 Julian Keller 4:1

88 Dominic Kirchsteiger 3:1

75 Krisztian Kottan 2:1

30 Alen Csizmadia 1:1

4 Lukas Hammerl 1:0

