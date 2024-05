USV Dienersdorf RB Loidl sichert sich Heimsieg gegen UFC Miesenbach

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:59

In einem intensiven Match der 24. Runde in der 1. Klasse Ost A holte sich der USV Dienersdorf RB Loidl einen 2:0-Sieg gegen den UFC Miesenbach.

Zwei Tore ebnen Weg zum Heimerfolg

Die Partie begann energisch mit einem ersten Angriff von UFC Miesenbach in der 2. Minute, doch der Torversuch verfehlte das Ziel. In der 7. Minute verpasste das Heimteam eine 100%ige Chance, das Führungstor zu erzielen. Das Spielgeschehen beruhigte sich kurz, bis in der 21. Minute ein Elfmeter für Dienersdorf gepfiffen wurde. Patrick Hammer verwandelte den Elfmeter.

Gegen Ende der ersten Halbzeit erzielte Georg Schantl in der 42. Minute per Kopfball das zweite Tor für die Hausherren - gleichzeitig der Pausenstand.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit brachte weiteren Nervenkitzel, als UFC Miesenbach alles versuchte, um das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Ein möglicher Wendepunkt des Spiels war der Ausschluss von Markus Friess von Miesenbach in der 64. Minute durch eine Gelb-Rote Karte, was die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback schwächte. Auch wenn Miesenbach klar die bessere Mannschaft in der zweiten Hälfte war, blieb der Torerfolg aus. Ein Handelfmeter hätte in der 83. Minute gezogen werden können, doch die Entscheidung des Schiedsrichters fiel anders aus, was zu weiteren Diskussionen führte.

Nichtsdestotrotz konnte Miesenbach das Spiel nicht mehr drehen. Das Spiel endete schließlich ohne weitere Tore, und der 2:0-Endstand besiegelte den Erfolg für USV Dienersdorf RB Loidl.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Jeri P. erstellt.

Details

