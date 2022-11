1. Klasse Ost B - der große Herbstrückblick 22/23

Details Samstag, 26. November 2022 12:58

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der 1. Klasse Ost B kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Zwei Teams im Duell

Eines vorweg: Der SV Albersdorf/Prebuch war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Albersdorfer konnten 12 von 14 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. 36 Punkte stehen zu Buche, zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger SG Gutenberg/Almenland II.

Diese beiden Vereine werden sich wohl auch den Aufstieg untereinander ausmachen, immerin ist der nächstplatzierte Verein in der Tabelle, Nitscha, schon neun Punkte entfernt, von Platz 1 sogar elf Punkte. Man darf sich auf eine spannende Rückrunde freuen. Vielleicht entscheidet am Ende sogar das direkte Duell um den direkten Aufstieg.

Nur sechs Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Die SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg liegt am Tabellenende und hat gerade einmal sechs Zähler auf dem Konto. In den 14 Spielen kassierte man sage und schreibe 64 Gegentore. Der Vorletzte, die SG Pischelsdorf/Großsteinbach, hat sieben Punkte eingefahren und kassierte 49 Gegentore. Das torreichste Spiel war übrigens das Aufeinandertreffen von Ratten und Gutenberg/Almenland II. In der zehnten Runde fielen beim 7:7 14 Tore - eine völlig verrückte Partie, in der die Gäste bereits mit 3:0 führten.

Die Torschützenliste führt ein Rattener an. Srdan Juric erzielte 19 Tore. Adrian-Dumitru Marioane von Nitscha erzielte 16 Tore. Weitere Statistiken: Fünf Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, zehn Spieler sahen je einmal Gelb-Rot. Neun Spieler kassierten je eine Rote Karte.