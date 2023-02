Nitscha will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen

Details Freitag, 10. Februar 2023 22:20

Der SV Nitscha beendete die Hinrunde in der 1. Klasse Ost B auf dem dritten Tabellenplatz. 25 Punkte stehen zu Buche. Damit dürfte man bei Nitscha nicht unzufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Daniel Wiedenegger, Kicker von Nitscha. Wir wollten von ihm wissen, wie zufrieden er ist mit dem Herbst, wie die Winterpause verlaufen ist und ob er sich die Weltmeisterschaft in Katar zu Gemüte geführt hat.

LIGAPORTAL: Wie sind Sie mit der Hinrunde zufrieden?

Daniel Wiedenegger: "Eigentlich sind wir recht zufrieden. Wir haben aber leider in wichtigen Spielen zu viele Punkte liegen lassen, sodass der Anschluss an die Spitze ein bisschen verloren gegangen ist. Aber mal schauen, was im Frühjahr noch möglich ist. Wir werden Gas geben."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte im Herbst?

Daniel Wiedenegger: "Die Höhepunkte waren sicher der Derby-Sieg gegen Albersdorf und dass wir uns im vorderen Drittel festsetzen konnten."

LIGAPORTAL: Hat sich das Saisonziel durch die Hinrunde verändert? Wie sehen die Ziele aus?

Daniel Wiedenegger: "Die Ziele sind dass wir uns im oberen Drittel ansiedeln und das über Jahre bestätigen können. Der Aufstieg in die Gebietsliga ist natürlich das große Ziel, aber nicht wirklich planbar, da muss alles stimmen. Wir trainieren jetzt auch schon wieder zwei Wochen und werden im Frühjahr Gas geben."

LIGAPORTAL:Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause? Hat es Spielerwechsel gegeben?

Daniel Wiedenegger: "Wir haben zwei neue Spieler dazubekommen, einen für den Flügel, den anderen im Mittelfeld. Manuel Schaffer ist zum Beispiel zu uns gestoßen. Außerdem gibt es auf der Trainerbank eine Veränderung. Martin Halper ist neuer Co-Trainer. Er bringt Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich von Regionalliga-Verein Weiz und dem College in Weiz mit."

LIGAPORTAL: Haben Sie die Weltmeisterschaft verfolgt? Wie fällt die Analyse aus?

Daniel Wiedenegger: "Die richtige Mannschaft hat mit dem richtigen Kapitän die WM in Katar gewonnen, mehr sage ich nicht (grinst). Aber ich freue mich natürlich!"

