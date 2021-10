Knappe Kiste: Der SV Hirnsdorf entführt drei Punkte aus Nitscha

Details Montag, 18. Oktober 2021 13:16

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf mit 3:2 gegen SV Nitscha für sich entschied. SV Hirnsdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die 70 Besucher am Sportplatz in Nitscha sahen den Führungstreffer des Gasts durch Milan Molnar (24.). Nur zwei Minuten später beförderte Hirnsdorf das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Jonas Hödl übernahm eine Flanke von links und versenkte den Ball im Netz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Wiederbeginn übernahm der VCR Sauer Dach Nitscha kurz das Kommando und die Gastgeber mussten den Treffer von Martin Sailer zum 1:2 hinnehmen (51.). Nur wenig später glich Cristian-Sebastian Popa aus (57.) - Nitscha hatte den Rückstand aufgeholt. Die Partie war jetzt an Spannung kaum zu überbieten - die Gäste wollten jetzt noch mehr. Jedoch fand der SV Hirnsdorf das glücklichere Ende: Jürgen Froschauer brachte den Ball in der 78. Minute irgendwie über die Linie und sorgte für das 2:3 (78.). Am Ende nahm Hirnsdorf bei SV Nitscha einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Niederlage bleibt Nitscha weiterhin im Mittelfeld und überwintert auf dem sechsten Rang. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Durch die drei Punkte gegen SV Nitscha verbesserte sich SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf auf Platz drei. Sollte Rollsdorf den Nachtrag gegen Waldbach/Grafendorf/Rohrbach II wider Erwarten nicht gewinnen bleibt diese Platzierung bis zum Frühjahr erhalten. Die Offensive von SV Hirnsdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Nitscha war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer von Hirnsdorf in dieser Spielzeit zu. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hirnsdorf. Mit sieben Siegen in Folge ist SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf, 2:3 (0:2)

24 Milan Molnar 0:1

26 Jonas Hoedl 0:2

51 Martin Sailer 1:2

57 Cristian-Sebastian Popa 2:2

78 Juergen Froschauer 2:3

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!