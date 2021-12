In guter Hoffnung: St. Kathrein/Off. will durchstarten

Details Dienstag, 28. Dezember 2021 17:54

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Ost B der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch. Entschieden ist in dieser Spielklasse aber noch lange nichts. Denn der USV RB Fb Industry St. Kathrein/Off. rangiert mit nur zwei Punkten Rückstand am zweiten Tabellenplatz. Ligaportal.at Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der USV RB Fb Industry St. Kathrein/Off. ist im Titelkampf mittendrin statt nur dabei.

Der sportliche Leiter Franz Csadil stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Die erste Hälfte der Meisterschaft ist sehr gut gelaufen. Mit neun Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden ist man voll dabei.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist super. Alle ziehen voll mit, da macht die Arbeit großen Spaß und die ganze Sache interessanter.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Es gibt zur Zeit keine Zu- bzw. Abgänge.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Handlungsbedarf besteht nicht unbedingt. Aber wenn sich ein Spieler findet der zur Mannschaft passt werden wir es überdenken.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Verletzte Spieler hatten wir schon einige. Es sollten aber wieder alle bis zum Start fit werden. Fragezeichen ist unser Abwehrchef Christian Kogler.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir möchten an die Leistungen im Herbst anschließen und bis zum Schluss um den Titel mitkämpfen. Vielleicht gelingt uns sogar der Gewinn der Meisterschaft.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe dass man die Meisterschaft bis zum Schluss fertig spielen kann und die Punktejagd am grünen Rasen entschieden wird und nicht am grünen Tisch.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Albersdorf-Prebuch, Hirnsdorf, Rollsdorf und St.Kathrein werden es sich ausmachen. Aufpassen muss man auch auf Almenland II.“

by Roo

Foto: USV St. Kathrein/Facebook

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!