Ordentlich aufmagaziniert: Nitscha setzt auf dazugewonnene Kanoniere

Details Montag, 07. Februar 2022 16:25

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch in der 1. Klasse Ost B den Ton an. Mit 2 bzw. 5 Punkten Rückstand sind dann der USV RB Fb Industry St. Kathrein/Offenegg und der USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf die beiden ersten Verfolger, Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da wird es wohl noch heiß hergehen, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Am 6. Tabellenplatz ist der SV VCR Sauerdach Nitscha mit durchaus ausbaufähigen 16 Zählern zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Nitscha-Trainer Michael Gruber stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Michael Gruber: "Mit der Herbstsaison sind wir sehr zufrieden, die Mannschaft befindet sich im stabilen Tabellenmittelfeld und wir sind zuversichtlich, dass wir den Anschluss an die Top 3 halten können und auch werden. Ein wenig schmerzt es das wir uns bei einigen Spielen trotz sehr guter Leistung nicht voll belohnen konnten, wir sind aber sicher das unsere sehr junge Mannschaft an solchen Spielen wächst und wir in der kommenden Frühjahrssaison vielleicht den ein oder anderen überraschen könnten."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Michael Gruber: "Eine unserer größten Stärken ist der extreme Zusammenhalt der sich im letzten Jahr innerhalb der Mannschaft gebildet hat. Jeder kämpft für jeden und wir sind nicht nur Mannschaftskollegen sondern außerhalb des Sportplatzes auch zu guten Freunden geworden. Verbesserungspotential gibt es immer und im jeden Bereich, vor allem eine gewisse Abgebrühtheit beim Verwalten von Ergebnissen hat uns aufgrund des jungen Kaders einige Male Kopfzerbrechen bereitet. Ich bin aber guter Dinge, dass wir das auch in naher Zukunft in den Griff bekommen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Michael Gruber: "Mit Simon Vasii und Florian Kückmaier kehren zwei bekannte Gesichter zurück nach Nitscha. Beide konnten viel Erfahrung in der KM2 von Gleisdorf sammeln und stellen eine riesige Bereicherung für den Kader dar. Auch nicht zu vergessen ist der Transfer von Grabner Philipp vom SC St. Ruprecht an der Raab sowie von Edis Sofic vom SC Weiz, auch hier konnten wir uns zwei hungrige junge Spieler holen die sich sehr gut in unseren Reihen machen werden."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Michael Gruber: "Aktuell konnten wir uns so verstärken, dass ich auf keiner Position Handlungsbedarf sehe."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Michael Gruber: "Unser Daniel Wiedenegger laboriert aktuell an einem Kreuzbandriss und wir wohl noch einige Zeit ausfallen. Auch Rückkehrer Armin Pieber erlitt einen Muskelbündelriss, er befindet sich jedoch wieder im Individual Training und wird hoffentlich in zwei Wochen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Ansonsten gibt es die üblichen Wehwehchen aus der Aufbauzeit, jedoch nichts dramatisches."

Trainer Michael Gruber bittet seine Truppe zum beinharten Aufbauprogramm.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Michael Gruber: "Wir befinden uns seit Anfang November in der Aufbauzeit, die Spieler bekamen ein Trainingsprogramm welches mehrere Läufe sowie Sprints in Eigenregie vorsah. Ich bin begeistert wie fleißig die Jungs waren, man merkt wie hungrig der gesamte Kader ist. Das erste Mannschaftstraining fand Ende Jänner am Kunstrasen in Gleisdorf statt."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Michael Gruber: "Wir wollen auf alle Fälle den Anschluss an die Top 4 halten und für die eine oder andere Überraschung sorgen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Michael Gruber: "Hier gibt es bei uns überhaupt kein Problem und wir können aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem hoffen wir das es bald zu einem Umdenken kommt und ich denke man könnte den Spielbetrieb auch mit einer 3G-Regel gut und sicher weiterführen. Einzelne Kicker nicht am Training oder Spielen teilnehmen zu lassen, weil diese sich persönlich nicht für eine Impfung entschieden haben, würde mir als Trainer im Herzen weh tun und ich denke da geht es vielen anderen Vereinen gleich."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Michael Gruber: "Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen gibt es mit Albersdorf und Kathrein zwei Vereine die sicher als Titelkandidat zu handeln sind, es wird spannend ob Beide an die Leistungen der Herbstrunde anknüpfen können. Auch nicht zu vergessen sind die Hirnsdorfer die man glaube ich auch nicht ganz abschreiben kann."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Michael Gruber: "Als Patriot bin ich da sehr optimistisch und denke das alles machbar ist."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Michael Gruber: "Wenn wir uns einen Kicker auswählen könnten wäre das wohl ein Knipser vorne, so wie es Thierry Henry in seinen besten Zeiten bei Arsenal war. Als Coach würde ein Jose Mourinho wohl gut zu unserem lustigen Haufen passen."

Bild: SV Nitscha

© Robert Tafeit