Trendumkehr: St. Ruprecht/R. II will nun wahres Gesicht zeigen

Details Montag, 21. Februar 2022 08:11

137 Tage lang ruht das runde Leder in den unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch in der 1. Klasse Ost B den Ton an. Mit 2 bzw. 5 Punkten Rückstand sind dann der USV RB Fb Industry St. Kathrein/Offenegg und der USV Fliesenblitz Neuhold Rollsdorf die beiden ersten Verfolger, Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da wird es wohl noch heiß hergehen, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Am 10. Tabellenplatz ist der SC St. Ruprecht/Raab II mit durchaus ausbaufähigen 5 Zählern zu finden. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. St. Ruprecht/R. II-Trainer Markus Pieber stellt sich den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten? Markus Pieber: "Naja, es war eine nicht ganz einfache Herbstrunde für uns. Wir hatten teilweise leider viele verletzte Spieler. Haben dann auch öfter mal in den letzten Minuten Punkte liegen lassen und Spiele verloren." Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen? Markus Pieber: "Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt in der Mannschaft. Natürlich kann man immer auf verschiedenen Positionen was verbessern." Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge? Markus Pieber: "Wir haben mit Raphael Ebner einen neuen Spieler unter uns. Er ist ein Allrounder und hat sich gut ins Team integriert. Philipp Grabner hat uns leider verlassen der auch immer wieder mal in der KM1 Fuß fasste." Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben? Markus Pieber: "Wir sind eigentlich überall gut besetzt. Bei manchen Spielern fehlt es nur an der Routine." Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler? Markus Pieber: "Zur Zeit haben nur 2 Spieler kleine Blessuren sind aber im Mannschaftstraining." Für den SC St. Ruprecht II sollte es in der Hinrunde in 11 Spielen nur zu einem Sieg reichen. Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien? Markus Pieber: "Wir starteten am 1.Februar mit dem Mannschaftstraining im Freien. Die Spieler hatten aber seit Dezember ein Heimtraining gemacht." Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt? Markus Pieber: "Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte machen und zeigen was in uns steckt." Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt? Markus Pieber: "Ich möchte mich zum Thema Corona und der 2G Regel nicht äußern. Ich hoffe das die Saison fair fertig gespielt werden kann und alle die Spaß am Sport und Fußball haben spielen können." Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten? Markus Pieber: "Alberdorf ist zur Zeit der Favorit aber St.Kathrein ist Ihnen auf den Fersen. Es wird sicher eine knappe und spannende Saison." Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar? Markus Pieber: "Es könnte schwer werden aber ich hoffe schon das unser ÖFB Team das schafft." Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-) Markus Pieber: "Dazu müsste man die Spieler und nicht mich befragen.," Bild: SC St. Ruprecht/Raab © Robert Tafeit