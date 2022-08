Pischelsdorf/Großsteinbach II bleibt nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 21. August 2022 22:35

SV Ratten fügte der Zweitvertretung von Pischelsdorf/Großsteinbach am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:1.

Tadej Kotnik brachte SG Pischelsdorf/Großsteinbach II in der 22. Minute ins Hintertreffen. In der 27. Minute brachte Markus Ziegerhofer das Netz für Ratten zum Zappeln. Noch vor der Halbzeit legte Kotnik seinen zweiten Treffer nach (43.). Die Ultras SV Ratten gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Den Vorsprung der Gäste ließ Ziegerhofer in der 55. Minute anwachsen. Lukas Glatz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für SV Ratten (61.). In der Schlussphase gelang Pischelsdorf/Großsteinbach II noch der Ehrentreffer (82.) durch Sebastian Güsser. Am Schluss siegte Ratten gegen das Heimteam.

Den Blick aufs Klassement wird man bei SG Pischelsdorf/Großsteinbach II – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Pischelsdorf/Großsteinbach II abgerutscht und steht aktuell nur auf dem achten Rang. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die SG Pischelsdorf/Großsteinbach II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei Ultras SV Ratten präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). SV Ratten macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang vier. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Ratten.

Pischelsdorf/Großsteinbach II hat das nächste Spiel am 27.08.2022 gegen die SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II. Ultras SV Ratten ist am Samstag (14:45 Uhr) bei der Reserve von St. Ruprecht/R. zu Gast.

1. Klasse Ost B: SG Pischelsdorf/Großsteinbach II – Ultras SV Ratten, 1:5 (0:3)

82 Sebastian Guesser 1:5

61 Lukas Glatz 0:5

55 Markus Ziegerhofer 0:4

43 Tadej Kotnik 0:3

27 Markus Ziegerhofer 0:2

22 Tadej Kotnik 0:1

Startformationen:

Gross Steinbach: Matteo-Maximilian Deutsch - Daniel Sieler, Claudio Azola, Niklas Köck, Jakob Berger (K), Kevin Schalk - Sebastian Güsser, Luca Goldschmidt, Dominik Kulmer - Johannes Raggam, Michael Nacu

Ratten: Florian Weghofer - Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Miha Javnik, Armin Gletthofer - Markus Ziegerhofer, Tadej Kotnik, Andreas Geßlbauer, Viktor Emanuel Koinegg - Srdan Juric, Lukas Glatz

by ReD