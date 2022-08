Punkteteilung: Schalk-Treffer bringt Teilerfolg

Details Montag, 15. August 2022 18:24

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die Zweitvertretung von St. Ruprecht/R. und die Reserve von Pischelsdorf/Großsteinbach mit 2:2.

Jeremias Matzer brachte St. Ruprecht/R. II in der 21. Spielminute in Führung. SG Pischelsdorf/Großsteinbach II brachte das Netz in der 28. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Der Treffer zum 2:1 sicherte St. Ruprecht/R. II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Matzer in diesem Spiel (70.). Kevin Schalk war zur Stelle und markierte das 2:2 von Pischelsdorf/Großsteinbach II (80.). Letztlich trennten sich St. Ruprecht/R. II und SG Pischelsdorf/Großsteinbach II remis.

Platz zehn und 16 Punkte – so lautete die Bilanz von St. Ruprecht/R. II in der abgelaufenen Saison. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gastgeber derzeit auf dem achten Rang.

In der letzten Abschlusstabelle landete Pischelsdorf/Großsteinbach II mit 17 Punkten auf dem neunten Platz.

In der kommenden Runde gastiert St. Ruprecht/R. II, beim VCR Sauer Dach Nitscha (20.08., 17 Uhr). Als Nächstes steht SG Pischelsdorf/Großsteinbach II SV Ratten gegenüber (Samstag, 18:30 Uhr).

1. Klasse Ost B: St. Ruprecht/R. II – SG Pischelsdorf/Großsteinbach II, 2:2 (1:1)

80 Kevin Schalk 2:2

70 Jeremias Matzer 2:1

28 Sebastian Guesser 1:1

21 Jeremias Matzer 1:0