Knappe Geschichte: Leader Gutenberg/Almenland holt in Anger den Dreier

Details Sonntag, 25. September 2022 10:12

Im Spiel der Reserve von Anger gegen die Zweitvertretung von SG Gutenberg/FC Almenland gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Überraschung blieb aus, sodass Anger II eine Niederlage kassierte.

Man begegnet einander weitgehendst auf Augenhöhe

Für das 1:0 der Heimmannschaft zeichnete Daniel Wetzelberger verantwortlich (14.). Christoph Mandl war es, der in der 21. Minute den Ball im Gehäuse von Anger II unterbrachte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Markus Winter brachte Gutenberg/Almenland II nach 46 Minuten die 2:1-Führung. Mandl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Wenige Minuten später verkürzte Anger II auf 2:3 (77.). Am Schluss gewann SG Gutenberg/FC Almenland II gegen Anger II.

Wann bekommt Anger II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Gutenberg/Almenland II gerät Anger II immer weiter in die Bredouille. Die Defensive von Anger II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 20-mal war dies der Fall. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Anger II alles andere als positiv. Anger II klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SG Gutenberg/FC Almenland II war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Gutenberg/Almenland II ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SG Gutenberg/FC Almenland II stets gesorgt, mehr Tore als Gutenberg/Almenland II (30) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Ost B. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SG Gutenberg/FC Almenland II. Mit vier Siegen in Folge ist Gutenberg/Almenland II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft Anger II auf St. Ruprecht/R. II, SG Gutenberg/FC Almenland II spielt tags darauf gegen SG Pischelsdorf/Großsteinbach II.

Startformationen:

Anger: Tobias Wilfling - Gerhard Sallegger, Gregor Raith, Philip Kothgasser - Florian Hutter, Mattias Fetz, Maximilian Gruber (K), Dominik Nistor, Simon Höfler - Daniel Wetzelberger, Mario Holzerbauer

SG Gutenberg/FC Almenland II: Martin Gissing - Florian Mandl, Michael Mandl, Georg Vorraber, Bastian Elias Heider - Samuel Stockner, Markus Reisinger, Markus Winter, Christoph Mandl, Kilian Pieber - Johannes Harrer (K)



ADA Arena Anger, 80 Zuseher, SR: Helmut Nestler

by: Roo

1. Klasse Ost B: Anger II – SG Gutenberg/FC Almenland II, 2:3 (1:1)

77 Mario Kainer 2:3

48 Christoph Mandl 1:3

46 Markus Winter 1:2

21 Christoph Mandl 1:1

14 Daniel Wetzelberger 1:0