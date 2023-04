Nitscha mit einem klaren 3:0 Heimsieg

Details Sonntag, 09. April 2023 17:09

Nitscha erfüllte die Pflichtaufgabe und gewann wenig überraschend gegen die Zweitvertretung von Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg mit 3:0. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Nitscha kassierte SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Nitscha ebenfalls einen 3:0-Sieg gefeiert.

Mit einem 0:0 ging es in die Pause

Der Tabellenvierte aus Nitscha versuchte von Beginn an das Kommando gegen den Tabellenletzten zu übernehmen. Aus den gebotenen Torchancen resultierte jedoch zum Entsetzen der heimischen Zuschauer kein Führungstreffer. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen, obwohl die Heimmannschaft überlegen war. Man kennt ja solche Spiele, die passivere Mannschaft kontert einmal gefährlich und das Spiel ist auf den Kopf gestellt.Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Sailer trifft zwei Mal und bringt Nitscha in Front

Eine starke Leistung zeigte Kapitän Martin Sailer, der sich mit einem Doppelpack für SV Nitscha in guter Form zeigte. (53./60.). Beim 1:0 wurde er von Sascha Scholz perfekt angespielt, beim 2:0 schob er lässig ein. Philipp Rene Grabner brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 per Elfmeter erzielte (83.). Nervenstark zimmerte er den Penalty zum Endstand ins rechte obere Kreuzeck. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Nitscha Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II vollkommen verdientmit 3:0. Die Gäste konnten Ihre Konter in diesem Spiel nicht in Tore ummünzen.

SV Nitscha holte aus 18 Spielen 32 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz vier. Auf die eigene Defensive konnte sich Nitscha in dieser Saison verlassen, was die lediglich 28 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. SV Nitscha beendet die Saison mit insgesamt zehn Siegen, zwei Remis und sechs Pleiten.

Mit 86 Gegentreffern stellte SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 18 Spielen findet sich der Gast in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse Ost B vorbereiten. Der Offensive von Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 18 Tore stehen für SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II zu Buche. Die Bilanz von Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II lässt sich nur mit dem Prädikat „katastrophal“ betiteln. Ein Sieg und drei Remis stehen 14 Niederlagen am Saisonende gegenüber.

Am kommenden Freitag trifft Nitscha auf die Reserve von FC Oberes Feistritztal, SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II spielt tags darauf gegen USV Heavy Stamping Albersdorf-Prebuch.

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Konrad, Jonathan Glatz, Slavisa Rakic - Cristian-Sebastian Popa, Sascha Scholz, Martin Sailer (K), Philipp Rene Grabner, Maximilian Scholz - Andre Taucher, Edis Sofic

Ersatzspieler: Benjamin Kober, Florian Sailer, Armin Pieber, Marcel Taschner, Manuel Schaffer, Philipp Riederer

Trainer: Michael Gruber

Schönegg: Marcel Waldherr, Markus Suppaner, Hannes Rechberger (K), Lukas Terler, Nino Diabel, Lukas Puchegger, Jonas Pössinger, Josef Bruckbauer, Manuel Bauernhofer, Matias Kielnhofer, Patrick Kielnhofer

Ersatzspieler: Julian Witzmann

Trainer: Stefan Käfer

Stimmen zum Spiel

Aussendung SV Nitscha

"Wir hatten fünf Ausfälle zu beklagen und waren trotzdem 90 Minuten überlegen. Leider war trotz dieses deutlichen Resultats die Chancenverwetung sehr schwach"

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – SG Pöllauberg/Sonnhofen/Schönegg II, 3:0 (0:0)

83 Philipp Rene Grabner 3:0

60 Martin Sailer 2:0

53 Martin Sailer 1:0

