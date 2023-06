Gabblicher trifft in seinem letzten Spiel zum Ausgleich

Details Freitag, 09. Juni 2023 20:47

UFC Miesenbach ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die Reserve von FC Oberes Feistritztal hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Oberes Feistritztal II vom Favoriten. Das Hinspiel hatte Miesenbach durch ein 3:0 für sich entschieden. Es war einiges los beim letzten Saisonspiel, es gab Elfmeter, vier Tore und einen tiefen Platz.

Nach 45 Minuten schien Miesenbach als sicherer Sieger

Das 1:0 in der 31. Minute brachte die Heimmannschaft vermeintlich auf die Siegerstraße. Vor einer Kulisse von 100 Zuschauern war es Johann Buchegger, der das 2:0 für UFC Miesenbach erzielte. Mit der Führung für Miesenbach ging es in die Halbzeitpause. Das Team von Trainer Manfred Schickbichler als Tabellendritter sollte das Match mit drei Punkten herunterspielen.

Die Aufholjagd der Gäste wurde belohnt

Es waren gut zehn Miunten in der zweiten Halbzeit gespielt, da kam es zum ersten großen Aufreger:

Elfmeter von Brandtner, linke untere Ecke aber Andi Breitegger hält mit einer starken Parade. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Das wäre dann die 3:0 Führung gewesen. Es kam aber wie so oft im Fußball anders. Wenige Minuten später verkürzte FC Oberes Feistritztal II auf 1:2 (63.).

Tor, Toor, Tooor für FC Oberes Feistritztal II zum 2:1 Traumtoooor Pöttler ! Aus dem Stand aus 25 Meter ins lange Eck. Mathias Almer, Ticker-Reporter

Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Stefan Gabbichler in seinem letzten Spiel mit seinem Treffer per Elfmeter in der 88. Minute verantwortlich. Alles sprach für einen Sieg von UFC Miesenbach, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Oberes Feistritztal II noch belohnt und die Teams trennten sich mit einem 2:2 Remis voneinander.

So steht es um die beiden Teams

Miesenbach beendet die Saison mit 53 Punkten und steht auf Platz drei. Offensiv konnte UFC Miesenbach in der 1. Klasse Ost B kaum jemand das Wasser reichen, was die 78 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Miesenbach blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

FC Oberes Feistritztal II führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die letzten Auftritte waren dann etwas mager, sodass der Gast nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Man freut sich auf die Sommerpause und geht mit vollem Elan in die neue Saison in der 1.Klasse Ost B.

1. Klasse Ost B: UFC Miesenbach – FC Oberes Feistritztal II, 2:2 (2:0)

88 Stefan Gabbichler 2:2

63 Lukas Poettler 2:1

45 Johann Buchegger 2:0

31 Daniel Poetz 1:0

Aufstellungen: Miesenbach: Stefan Sorger, Johann Buchegger (K), Christoph Zink, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Samuel Pöllabauer, Alexander Winkler, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Martin Gaulhofer, Matthias Mayerhofer, Johannes Narnhofer, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer



Trainer: Manfred Schickbichler

FC Oberes Feistritztal II: Andreas Breitegger - Stefan Gabbichler (K), Manuel Grabenbauer, Adam Brunnhofer - Alexander Hutter, Mario Ochsenhofer, Kilian Brunnhofer, Simon Dornhofer, Lukas Pöttler - Tobias Pregartner, Elias Hirt



Ersatzspieler: Matthias Doppelhofer, Arthur Hutter, Lukas Bruckgraber, Gregor Doppelreiter, Florian Rinner, Heinz Felber



Trainer: Lukas Wurm Bericht Florian Kober

