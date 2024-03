Erfolgsserie von Nitscha setzt sich gegen Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II fort

Details Montag, 25. März 2024 20:24

Nitscha kam gegen die Reserve von Hartberg /St.Johann zu einem klaren 3:0-Erfolg. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Nitscha kassierte die junge Mannschaft eine deutliche Niederlage. Nitscha war auch schon aus dem Hinspiel im Herbst als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt.

Der SV Nitscha ist in den letzten Runden in Form gekommen

Nitscha kontrollierte das Spiel - Tore fielen bis zur Pause jedoch keine

Der Gastgeber stand kompakt in der Defensive und ließ im ersten Durchgang nur wenige Möglichkeiten für den Favoriten zu. Insgesamt kreierten beide Teams wenige Torchancen und man sah ein ausgeglichenes Spiel. Nitscha konnte seine Torgefahr vor der Pause nur zeitweise aufblitzen lassen, der Gastgeber wurde selten richtig gefährlich vor dem Tor von Keeper Nikolic.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Wenige Minuten nach der Pause traf Scholz - der Dosenöffner für den SV Nitscha

Sascha Scholz erzielte in der 48.Minute ein wunderbares Tor: nach einer Flanke nahm er den Ball direkt und traf genau in die kurze Ecke. Mit diesem Treffer trat die Mannschaft von Trainer Gruber selbstbewußter auf und drängte auf den zweiten Treffer.

Die Goger Truppe machte es den Gästen jedoch weiterhin schwer und verteidigte konsequent. So dauerte es bis in die Schlussphase ehe der Favorit den Sack zumachen konnte.

Cristian-Sebastian Popa versenkte die Kugel zum 2:0 per Abstauber nach einem Freistoß für SV Nitscha (79.). Damit war die Entscheidung gefallen.

Maximilian Tertinek legte in der 87. Minute zum 3:0 für den Gast nach. - er eroberte sich die Kugel und lief dann Freund und Feind davon und platzierte das Spielgerät zum Endstand in die lange Ecke. Am Schluss siegte Nitscha gegen einen tapferen Gegner.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Runde weiter

Kurz nach Wiederbeginn der Rückrunde steht Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. mit 15 Punkten auf Platz acht. Im Sturm gilt es Verbesserungen zu erzielen: 21 Treffer konnte man in dieser Saison erst erzielen. Nun musste man sich schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Bilanz durchwegs ausbaufähig ist. Vor vier Spielen bejubelte das Team zuletzt einen Sieg.

SV Nitscha machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz. Nitscha verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Nitscha seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her. Man darf gespannt sein, ob sich das Team zu einem echten Aufstiegsaspiranten entwickeln kann.

Das nächste Mal ist SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II am 01.04.2024 gefordert, wenn man bei der Zweitvertretung von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach antritt. Als Nächstes steht Nitscha FC Almenland United II gegenüber (Samstag, 16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Martin Halper - Sportlicher Leiter Nitscha

"Wir haben uns anfangs schwer getan - mit der Zeit bestimmte unser Team das Spiel immer mehr. Wir haben uns in der Offensive gegenüber dem Herbst gesteigert und treffen endlich das Tor!"

Aufstellungen St. Johann/H.: Christoph Goger, Christian Freitag, Marcel Gmeiner (K), Maurizio Dietrich, Josua Oprea, Klaus Erich Sommer, Elvis Mehmeti, Stefan Paar, Lukas Glößl, Manuel Allmer, Thomas Handler



Ersatzspieler: Raphael Riegler, Sebastian Sommer, Fabian Kernbichler, Marcel Mogg, Sebastian Bruckner, Kevin Buswald



Trainer: Christoph Wukits

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Jonathan Glatz, Lukas Lichtenegger - Cristian-Sebastian Popa, Jakob Weitzl, Sascha Scholz, Martin Sailer (K) - Edgar Aliev, Martin Schanes



Ersatzspieler: Florian Sailer, Florian Kückmeier, Nico Gspandl, Manuel Schaffer, Maximilian Tertinek, Maximilian Scholz



Trainer: Michael Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II – SV Nitscha, 0:3 (0:0)

87 Maximilian Tertinek 0:3

79 Cristian-Sebastian Popa 0:2

48 Sascha Scholz 0:1

