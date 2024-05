USK Puch gewinnt auch gegen SV Nitscha - weiterhin voll im Titelkampf dabei

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 21:39

Im Rahmen der 23. Runde in der 1. Klasse Ost B trafen USK Puch bei Weiz und SV Nitscha aufeinander. Die Gastgeber aus Puch zeigten eine beeindruckende Leistung und konnten das Spiel mit einem 4:2 für sich entscheiden. Bereits zur Halbzeit führten die Pucher mit einem klaren 3:0, ließen jedoch in der zweiten Halbzeit etwas nach, was Nitscha die Gelegenheit gab, zu verkürzen. Die Gäste spielten über siebzig Minuten mit einem Mann weniger.

Puch spielt eine tolle Saison und gewann mittlerweile 18 Spiele

1:0 durch Schlemmer und in der Folge Dominanz von USK Puch bei Weiz auf dem Feld

Die Begegnung hatte gerade begonnen und die Heimmannschaft zeigte schnell, dass sie das Spiel dominieren wollte. Bereits in der fünften Minute hatten die Pucher eine gute Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. Ihre Beharrlichkeit zahlte sich jedoch aus, als Christian Schlemmer per Freistoß in der 21. Minute das Führungstor erzielte. Nur sechs Minuten später baute Christoph Fuchs die Führung zum 2:0 aus, was die Fans begeisterte und die Hoffnungen der Gastmannschaft dämpfte.

Bereits nach 22 Minuten war das Speil für David Konrad beendet, Schiedsrichter Qunaj verwies den Mittelfeldspieler nach wiederholtem Foulspiel und einer Unsportlichkeit des Feldes. Es lief nicht für den Tabellendritten beim Spiel in Puch. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Schlemmer per Elfmeter auf 3:0, nachdem ein Handspiel der Gäste geahndet wurde.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer klaren Überlegenheit der Pucher, die zahlreiche Chancen kreierten und die Gäste aus Nitscha unter Druck setzten.

Starke erste Hälfte der Pucher und schwache von Nitscha. Die Gäste müssen sich was einfallen lassen, sonst könnte es bitter enden, weil es könnte durchaus schon 4 bis 5 null stehen und keiner dürfte sich beschweren. Kevin Schrank, Ticker-Reporter

Mit dem 0:3 aus der Sicht der Gäste war das Team vor über 150 Zuschauern wahrhaftig noch gut bedient.

Unterhaltsame zweite Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten - am Ende gewann Puch mit 4:2

Nach der Pause fanden die Gäste aus Nitscha besser ins Spiel. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Martin Tödling in der 47. Minute der Treffer zum 3:1 - die Freude währte jedoch nicht lange, denn Jakob Weitzl stellte mit einem spektakulären Volleytreffer in der 46. Minute den alten Abstand wieder her und erzielte das 4:1. Trotz des klaren Rückstands gab sich Nitscha nicht auf und kam in der 59. Minute durch Jakob Weitzl zum zweiten Tor, was den Spielstand auf 4:2 brachte.

Die Schlussphase des Spiels war von einer offenen Spielgestaltung geprägt, wobei Puch mehrmals versuchte, den Sack endgültig zuzumachen, was jedoch nicht gelang. Nitscha versuchte weiterhin, Druck auszuüben und auf den Anschlusstreffer zu hoffen. Doch trotz einiger guter Chancen und einem gekonnten Zeitspiel seitens Puchs Höfler konnte das Blatt nicht mehr gewendet werden.

Letztendlich blieb es beim 4:2 für USK Puch bei Weiz, die mit diesem Sieg eine starke Leistung in der Liga zeigten. Die Gastgeber zeigten insgesamt eine solidere und effektivere Spielweise, während Nitscha trotz der Niederlage in der zweiten Halbzeit Kampfgeist bewies.

Aufstellungen:

Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, Heinz Peter Posch, David Berger, Markus Hutter, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Lukas Schremser, Stefan Franz Haider, Julian Hollaus, Christoph Jaritz, Michael Karl Wohlmuth, Jakob Plech

Trainer: Stefan Zisser

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Jonathan Glatz - Cristian-Sebastian Popa, Jakob Weitzl, Martin Sailer (K) - Sascha Scholz, Martin Schanes, Edgar Aliev

Ersatzspieler: Jan Hajduk, Florian Sailer, Michael Gruber, Nico Gspandl, Maximilian Scholz

Trainer: Michael Gruber

Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Puch bei Weiz : Nitscha - 4:2 (3:0)

59 Jakob Weitzl 4:2

47 Martin Tödling 4:1

46 Jakob Weitzl 3:1

44 Christian Schlemmer 3:0

27 Christoph Fuchs 2:0

21 Christian Schlemmer 1:0

