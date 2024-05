Heimsieg für USK Puch bei Weiz gegen Pischelsdorf II - man bleibt im Rennen um den Titel

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:43

Im Rahmen der 25. Runde der 1. Klasse Ost B standen sich USK Raiffeisen Puch bei Weiz und Pischelsdorf II gegenüber. In einem Spiel, das mit einem überraschenden Start begann, zeigte Puch bei Weiz seine Überlegenheit und sicherte sich einen deutlichen 4:1-Sieg. Die Heimmannschaft demonstrierte ihre Angriffsstärke und drehte das Spiel nach einem frühen Rückstand komplett um.

Unerwarteter Beginn und rasche Antwort - Puch dreht das Spiel noch vor der Pause

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Fabian Schlenner von Pischelsdorf II bereits in der 14. Minute die Gäste in Führung brachte. Sein eiskalter Abschluss ließ den Hausherren wenig Chancen.

Tor, Toor, Tooor für Pischelsdorf II zum 0:1. Fabian 'Erwin' Schlenner dribbelt durch die Verteidigung der Hausherren und macht ihn eiskalt. Reportsipp, Ticker-Reporter

Doch die Freude der Gäste währte nicht lange, denn die Heimmannschaft schlug schnell zurück. Nur neun Minuten später, in der 23. Minute, gelang Christian Schlemmer der Ausgleich, indem er einen Kopfball nach einem Eckball im Netz unterbrachte.

Der Druck der Heimmannschaft nahm zu, und in der 27. Minute war es Martin Tödling, der nach einem Getümmel im Strafraum den Führungstreffer erzielte. Nur sieben Minuten später baute Christoph Jaritz die Führung weiter aus, indem er den Ball geschickt im Strafraum annahm und zum 3:1 einschoss. Das schnelle Umschalten von Puch bei Weiz und ihre Effizienz im Abschluss waren entscheidend für die Wendung des Spiels noch vor der Halbzeitpause. Der Favorit führte nun mit 3:1 - es ging in die Kabinen.

Fortsetzung der Dominanz und sichere Verteidigung - am Ende gewinnt Puch sicher

In der zweiten Hälfte kontrollierte USK Raiffeisen Puch bei Weiz das Spielgeschehen weiter. Die Gastmannschaft aus Pischelsdorf versuchte, den Anschluss wiederherzustellen und hatte einige Chancen, die jedoch nicht zum Erfolg führten. In der 66. Minute dann der endgültige Dämpfer für die Gäste: Christian Schlemmer erzielte seinen zweiten Treffer des Tages, diesmal per Freistoß, und brachte das Ergebnis auf 4:1.

Tor für USK Raiffeisen Puch bei Weiz zum 4:1. Kreisliga Modric Nr 17 Christian Schlemmer verwandelt den Freistoß nahe der Sechzehnergrenze. Reportsipp, Ticker-Reporter

Trotz einiger Wechsel konnte Pischelsdorf II nicht mehr ins Spiel zurückfinden. USK Raiffeisen Puch bei Weiz hingegen verwaltete den Vorsprung gekonnt und ließ bis zum Spielende keine weiteren Tore zu. Die Partie endete mit einem verdienten 4:1 Heimerfolg für Puch bei Weiz, der die Mannschaft in der Tabelle weiter als erster Verfolger von Almenland zeigt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Obwohl das Spiel mit einem klaren Sieg endete, war die Begegnung spannender, als es das Ergebnis vermuten lässt. Pischelsdorf II zeigte Phasenweise gute Ansätze, konnte diese jedoch nicht in Zählbares umwandeln. USK Raiffeisen Puch bei Weiz hingegen nutzte seine Chancen effizient und zeigte eine starke Leistung in der Offensive. Mit diesem Sieg untermauert Puch bei Weiz seine Ambitionen in der Liga und setzt ein weiteres klares Zeichen an die Konkurrenz.

Puch empfängt nächste Woche Anger, Pischelsdorf trifft daheim auf Ratten.

Aufstellungen: Puch b. Weiz: Kevin Pascal Höfler - Michael Zorn, Michael Darnhofer, Bernhard Posch (K) - Armin Tödling, David Berger, Markus Hutter, Martin Tödling - Christoph Fuchs, Christoph Jaritz, Christian Schlemmer

Ersatzspieler: Lukas Schremser, Stefan Franz Haider, Roman Mussbacher, Thomas Kulmer, Jakob Plech, Manuel Thomas Rock

Trainer: Thomas Gruber

Pischelsdorf: Krisztian Kemes - Matthias Schloffer, Niklas Köck, Fabian Pflanzl - Aaron Ismael Nasri, Lukas Adelmann, Manfred Adelmann, Alexander Manuel Windhaber (K), Thomas Hofer - Raphael Wilfling, Fabian Schlenner

Ersatzspieler: Anton Tobisch, Lorenz Berger, Willibald Winkelbauer

Trainer: Sebastian Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Puch bei Weiz : Pischelsdorf II - 4:1 (3:1)

66 Christian Schlemmer 4:1

34 Christoph Jaritz 3:1

27 Martin Tödling 2:1

23 Christian Schlemmer 1:1

14 Fabian Schlenner 0:1

