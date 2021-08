Auswärtssieg: Markt Hartmannsdorf punktet bei der SU Riegersburg/Vulkanland voll

Details Montag, 09. August 2021 08:00

Die SU Riegersburg/Vulkanland hat zum Auftakt der neuen Saison in der 1. Klasse Süd einen Heimsieg verpasst. Gegen den USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf erlitt die SU Riegersburg am Freitag eine 0:2-Niederlage. Dabei hatte es längere Zeit den Anschein, der Gastgeber könnte etwas mitnehmen. Aber unterm Strich betrachtet waren die Mittendrein-Schützlinge dann doch das durchschlagskräftigere Team.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch das mit den Torgelegenheiten war so eine Sache. Zwar war man beiderseits sehr bemüht etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. Aber letztendlich schafften es die Defensiv-Abteilungen bzw. zwei sicher wirkende Torleute, die Null festzuhalten. Demzufolge war es auch keine Überraschung, dass man mit dem torlosen Unentschieden die Halbzeitpause antrat.

Die Gäste verfügen über den längeren Atem

Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen sich wesentlich effizienter vor des Gegners Tor zu präsentieren. 58. Minute: Einen in Strafraum gespielten Freistoßball köpfelt Jus Primoz zur 0:1-Führung ins lange Eck. Jetzt nahm die Begegnung mehr und mehr Fahrt auf. Was daran lag, dass nun die Markon-Truppe gezwungen war, mehr zum Spiel beizutragen. Was wiederum verstärkt Freiräume für die Gäste mit sich brachte. 85. Minute: Mit dem Treffer zum 0:2 sorgte Noah Fuerntrath für klare Fronten. Denn damit war es in Stein gemeißelt. Markt Hartmannsdorf durfte die erste drei Saisonpunkte gutschreiben.

Stimme zum Spiel:

Erwin Mittendrein, Trainer Markt Hartmannsdorf:

"Aufgrund der Spielanteile war der Sieg hochverdient. Wenngleich die Partie eine Stunde lang hartumkämpft war. Aber mit dem 1:0 konnten wir das Ganze in die richtige Richtung lenken."

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf, 0:2 (0:0)

58 Primoz Jus 0:1

85 Noah Fuerntrath 0:2

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!