Aufstieg keine Utopie: Landet Großwilfersdorf/Ilz II den ganz großen Coup?

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Süd lacht nach der Herbstrunde der FC Bad Radkersburg. Dahinter folgt mit bereits einem satten 9-Punkte-Rückstand der USV Raiffeisen Müllex Markt Markt Hartmannsdorf. Mit einem Respektabstand sind dann der Raiffeisenbank Großwilfersdorf/Ilzer SV II, der USV RB Weindorf St. Anna/Aigen II und der SVU RB Tieschen die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Großwilfersdorf/Ilz II-Trainer Christof Seidl stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Christof Seidl: "Grundsätzlich sind wir mit der Hinrunde sehr zufrieden. Die Mannschaft wurde mit Trainingsbeginn im Mai wieder stark verjüngt (Durchschnittsalter 18 Jahre) und musste sich erst finden, bzw. mit mir als Trainer finden (ich kam ebenso neu hinzu). Die Jungs sind jedoch sehr lernfähig, talentiert und man lieferte von Beginn weg starke Vorstellungen ab. Vor allem gegen die Top Teams konnten die Jungs mit fantastischen Vorstellungen überzeugen. Wehrmutstropfen sind sicher ein paar verlorene Punkte gegen Teams aus der hinteren Tabellenregion."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Christof Seidl: "Die Jungs sind durch die gute Jugendarbeit im FAZ Ost sehr gut ausgebildet, bzw. technisch/taktisch sehr stark. Die Mannschaft ist sehr lernwillig und motiviert. Zu verbessern ist die Phase im Ballbesitz und aber auch die mentale Komponente, wenn es mal nicht so rund läuft."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Christof Seidl: "Als Co-Trainer und Backup Spieler ist mit Thomas Mayer ein waschechter Ilzer retour vom USV Nestelbach gekommen. Er soll mithelfen seine Erfahrung an die Jungs weiterzugeben und ggf. auch in Spielen den Faktor Routine einzubringen. Auch Christian Anton Kogler kam vom USV Nestelbach retour und soll auch in Trainings und vielleicht auch in Spielen seine Routine weitergeben. Weiters rückten wir im Frühjahr mit der U17 enger zusammen, wodurch KM II und U17 davon profitieren sollen. Abgänge sind mit Max Kuchenmeister (St.Radegrund) und Lukas Luttenberger (verletzungsbedingtes Karriereende) zu verzeichnen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Christof Seidl: "Wenn Handlungsbedarf bestand, dann was den Faktor „Routine“ betrifft. Und dies haben wir mit den beiden vorher genannten Spieler behoben. Ansonsten sind wir gut aufgestellt, vor allem, weil von der U17 super Jungs nachrücken."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Christof Seidl: "Nico Bauer erholt sich noch von einem Kreuzbandriss, aber wird wohl in der laufenden Saison nicht mehr eingreifen. Lukas Luttenberger beendete leider aufgrund einer zweiten schweren Verletzung innerhalb 1 Jahres seine Karriere. Ich möchte ihm auf diesem Wege alles Gute wünschen, und hoffe er schnürt irgendwann wieder einmal seine Kickschuhe."

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Christof Seidl: "Über den Winter gab es ein Heimprogramm und offizieller Trainingsstart war am 17.01.2022."

Großwilfersdorf/Ilz II ist eine von vier Mannschaften, die durchaus mit Relegationschancen behaftet ist.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Christof Seidl: "Wir möchten in der Entwicklung ganz klar einen Schritt nach vorne machen und wollen uns den zweiten Platz erkämpfen, welcher vielleicht zum Aufstieg reicht. Dies wird aufgrund der starken Konkurrenz ein sehr schweres Unterfangen, jedoch glauben wir, dass wir es mit unserem Ehrgeiz und unserer Qualität schaffen können."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Christof Seidl: "Zum Thema Corona und 2G möchte ich mich nicht äußern. Ich hoffe jedoch, dass jeder der Sport machen will auch Sport machen darf und dass ein fairer Wettbewerb im Frühjahr möglich sein wird."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Christof Seidl: "Meister wird ganz klar Bad Radkersburg. Dahinter wird es ein heißer Kampf um Platz 2 zwischen den folgenden 3-4 Teams."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Christof Seidl: "Hoffentlich kann sich unser Team nach der Schwächeperiode im Herbst wieder sammeln. In top Verfassung denke ich schon, dass wir die zugelosten Gegner ausschalten können."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Christof Seidl: "Diese Frage muss den Spielern gestellt werden wen sie gerne dabei hätten ... "

Bild: Großwilfersdorf/Ilz II

© Robert Tafeit