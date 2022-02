Jugendliche Unbekümmertheit: SG St. Stefan/R. II fehlt es an nötiger Konstanz

Details Samstag, 12. Februar 2022 02:05

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Süd lacht nach der Herbstrunde der FC Bad Radkersburg. Dahinter folgt mit bereits einem satten 9-Punkte-Rückstand der USV Raiffeisen Müllex Markt Markt Hartmannsdorf. Mit einem Respektabstand sind dann der Raiffeisenbank Großwilfersdorf/Ilzer SV II, der USV RB Weindorf St. Anna/Aigen II und der SVU RB Tieschen die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Die SG Jagersberg/Kirchbach/St.Stefan/R. ist mit 12 Zählern aus 13 Spielen an der verbesserungsfähigen 10. Position zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Simon Opferkuch, Trainer bei der SG St. Stefan II, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Simon Opferkuch: "Wir sind hinter den Erwartungen geblieben. Unser Ziel war der 7. Tabellenplatz. Aufgrund von vielen Ausfällen und Rochaden, hat uns die Konstanz gefehlt."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Simon Opferkuch: "Unsere Stärken liegen vor allem im schnellen Umschaltspiel. Da wir eine sehr junge Mannschaft sind, fehlt uns in gewissen Situationen die Routine, um auch Spiele zu gewinnen, die auf Augenhöhe sind. Wir müssen lernen, in hektischen Momenten, die Ruhe zu bewahren und das Spiel zu kontrollieren."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Simon Opferkuch: "Sehr erfreulich ist, dass wir im Herbst einen Tormann für uns gewinnen konnten. Leider haben zwei Spieler aus beruflichen Gründen ihre aktive Fußballkarriere ruhend gelegt. Da die Zusammenarbeit mit unserer Jugendabteilung hervorragend funktioniert, haben es zwei Spieler aus der U17 Mannschaft zu uns geschafft."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Simon Opferkuch: "Der Fokus liegt bei uns, auf der Entwicklung von jungen Spielern. Darum gibt es nicht wirklich Handlungsbedarf. Sondern unsere Aufgabe als Trainer ist es, die Stärken noch stärker werden zu lassen und die Schwächen zu beseitigen."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Simon Opferkuch: "Ein verletzter Spieler, steigt ab April wieder ins Training ein."

Das Vorhaben der SG Jagersberg/Kirchbach/St. Stefan/R. II ist es, in der Rückrunde die vorhandenen PS auch auf die Straße zu bringen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Simon Opferkuch: "Am 31. Jänner"

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Simon Opferkuch: "Die Spiele zu gewinnen, gegen Gegner, die uns ebenbürtig sind."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Simon Opferkuch: "Wir haben eine 90% Impfquote in unserer Mannschaft. Deshalb mache ich mir diesbezüglich keine Gedanken. Bei uns sind alle Spieler zumindest bis Sommer spielberechtigt."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Simon Opferkuch: "Klarer Favorit ist der FC Bad Radkersburg und dahinter gibt es 4 Teams, die um die weitern Aufstiegsplätze kämpfen."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Simon Opferkuch: "Wir werden an der WM in Katar teilenehmen!"

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Simon Opferkuch: "Trainertechnisch sind wir sehr gut aufgestellt 😉. Gute routinierte Spieler können wir immer gebrauchen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mich für Paul Scholes entscheiden."

Bild: SG St. Stefan/R. II

© Robert Tafeit