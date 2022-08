Mangelhafte Chancenverwertung: Hatzendorf und Mureck trennen sich Remis

Details Montag, 15. August 2022 16:54

USV Raiffeisen WM Hatzendorf und TuS JR Company GmbH Mureck trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Hatzendorf haderte bei dieser Begegnung mit der Chancenverwertung - die Truppe von Coach Franz Weigl brachte eine Vielzahl von Möglichkeit nicht im gegnerischen Gehäuse unter.

110 Besucher sahen ein gutes Spiel

In den ersten 45 MInuten lief die Partie hin und her, beide Teams schafften es nicht die Kontrolle zu übernehmen. Sowohl die Hausherren, als auch die Gäste ließen einen Sitzer aus: Bei den Heimischen scheiterte Gerald Kern am eigenen Unvermögen, bei einer Möglichkeit der Auswärtigen rettete Torhüter Ernst Wolf mit Bravour.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sebastian Trummer seine Chance und schoss das 1:0 (45.) für TUS Mureck. Nach einem Eckball fand ein abgescherzelter Ball den Weg zum Torschützen und er nickte ein. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Beide Mannschaften vergaben viele Tormöglichkeiten

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schien der Sportplatz in Hatzendorf ein wenig schief zu sein - das Geschehen spielte sich fast ausschließlich in der Gefahrenzone der Murecker ab. Aber wie auch in der ersten Hälfte war die Kiste von Keeper Martin Gschier wie vernagelt. In der 62. Minute erlöste Matthias Hartinger seine Hatzendorfer - er überlupfte per Kopf (!) drei Verteidiger und den Torhüter und traf zum 1:1 Ausgleich.

Jetzt übernahmen die Gäste das Kommando, schafften es aber auch nicht mehr das Spielgerät im Tor unterzubringen. Letztlich trennten sich die Gastgeber und Mureck remis.

In zwei Wochen trifft USV Hatzendorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 27.08.2022 bei der Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen antritt. Nächsten Samstag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von TUS Mureck mit Union SV Raiba Ottendorf.

Stimme zum Spiel:

Franz Weigl, Trainer Hatzendorf:

"Aufgrund der zweiten Hälfte und der Vielzahl an Chancen war das ein gewonnener Punkt für Mureck und zwei verlorene für uns."

Startformationen:

Hatzendorf: Ernst Wolf - Jan Niklas Friedl, Alexander Manninger, Matthias Hartinger - Bernhard Koller (K), Marcel Hermann Ettl, Florian Lipp, Gerald Kern, Manuel Lösch, Andreas Koller - Dominik Seidl

Mureck: Martin Gschier - Raphael Grubhofer, Dominik Hanschek, Felix Galler, Lukas Markus Freund - Lukas Flock (K) - Raffael Grabler, Sebastian Trummer, Othmar Roth, Marcel Zwillak, Alexander Gschier

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen WM Hatzendorf – TuS JR Company GmbH Mureck, 1:1 (0:1)

62 Matthias Hartinger 1:1

45 Sebastian Trummer 0:1

by René Dretnik

Foto: USV Hatzendorf/Schlögl