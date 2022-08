Fürntrath-Festspiele: Markt Hartmannsdorf überrollt Petersdorf II

Details Sonntag, 21. August 2022 22:17

Der Start ins neue Spieljahr ging für die Zweitvertretung von Petersdorf mit dem 0:5 gegen USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Petersdorf II nicht einen Zähler.

Halbzeitstand: 2:0

Die Gäste begannen gut - Marian Fuchs brachte Petersdorf II bereits in der achten Minute ins Hintertreffen. In der 20. Minute schoss Martin Sampl die Kugel zum 2:0 für Markt Hartmannsdorf über die Linie. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast.

Im zweiten Durchgang kam der große Auftritt von Noah Fürntrath. Mit seinen drei Treffern (60., 78., 84.) schnürte er einen lupenreinen Hattrick. Markt Hartmannsdorf überrannte Petersdorf II förmlich mit fünf Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Nach drei Spieltagen ist Petersdorf II das Schlusslicht der 1. Klasse Süd. Die errungenen drei Zähler gingen für Hartmannsdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am kommenden Samstag tritt Petersdorf II bei der Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg an, während Markt Hartmannsdorf einen Tag zuvor TuS JR Company GmbH Mureck empfängt.

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, 0:5 (0:2)

84 Noah Fuerntrath 0:5

78 Noah Fuerntrath 0:4

60 Noah Fuerntrath 0:3

20 Martin Sampl 0:2

8 Marian Fuchs 0:1

Startformationen:

Petersdorf II: Manuel Gietler - Manuel Kniewallner, Matic Embreus, Matej Milicevic - Luka Gorecan, David Kusic (K), Christian Kniewallner - Thomas Schröck, Dominik Horvath, Alexander Ettinger, Lukas Veit

Markt Hartmannsdorf: Erik Skodnik - Stefan Platzer, Sebastian Zoller, Borut Roposa, Lukas Flechl - Jernej Balazic, Noah Fürntrath, Marian Fuchs, David Sprah, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K)

by ReD

Foto: Dostal