St.Margarethen-Kirchberg II vergibt 2:0-Führung!

TuS JR Company GmbH Mureck und die Zweitvertretung von St.Margarethen-Kirchberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. 100 Zuseher durften einen knappen Sieg der Heimischen bejubeln.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Rene Almbauer sein Team in der siebten Minute. Stefan Weitzer erhöhte den Vorsprung von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II nach 19 Minuten auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Marcel Zwillak in der 28. Minute. TUS Mureck glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für St.Margarethen-Kirchberg II in die Kabinen.





Die Latte verhindert nach Kopfball von Jan Poglits die neuerliche Führung für St. Margarethen/Kirchberg. MP1976, Ticker-Reporter

Othmar Roth traf zum 2:2 zugunsten von Mureck (47.). Jan Alexander Poglits ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II. Für den Gast nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Raffael Grabler und Roth drehten den Spielstand (77./85.) und sicherten TuS JR Company GmbH Mureck einen Last-Minute-Sieg. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab St.Margarethen-Kirchberg II die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von TUS Mureck bei.

SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von St.Margarethen-Kirchberg II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits zwölf Gegentreffer fing. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II alles andere als positiv.

Mureck setzte sich mit diesem Sieg von St.Margarethen-Kirchberg II ab und belegt nun mit sieben Punkten den fünften Rang, während SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt. St.Margarethen-Kirchberg II verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II, 4:3 (1:2)

85 Othmar Roth 4:3

77 Raffael Grabler 3:3

68 Jan Alexander Poglits 2:3

47 Othmar Roth 2:2

28 Marcel Zwillak 1:2

19 Stefan Weitzer 0:2

7 Rene Almbauer 0:1