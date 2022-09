Spannende Partie: USV Hatzendorf siegt knapp beim SC Breitenfeld

Details Montag, 26. September 2022 20:44

Die Differenz von einem Treffer brachte USV Hatzendorf gegen SC Breitenfeld den Dreier. Das Match endete mit 1:0. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Schon vom Beginn an übten die Gäste viel Druck aus und starteten voller Siegeswillen und motiviert bis in die Zehenspitzen in die Partie. In Minute 35 wurde der Überschwang der Auswärtigen kurz unterbrochen - Sasa Levacic musste das Spielfeld mit der Ampelkarte vorzeitig verlassen. Doch auch mit einem Mann weniger führte die Weigl-Elf Regie - die Gastgeber waren zwischenzeitlich zu Zusehern degradiert - der Ball war ausschließlich in den Reihen des USV Hatzendorf anzutreffen.

Auch im zweiten Durchgang sahen die rund 200 Besucher ein ähnliches Bild - Hatzendorf stand hinten kompakt und war auch nach vorne hin brandgefährlich. In Minute 65 versuchte Coach Franz Weigl mit einem Dreifachwechsel die Taktik ein wenig zu verändern. Der Plan ging auf - nach einer schön herausgespielten Aktion im Mittelfeld brach Bernhard Koller für Hatzendorf den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Breitenfeld aus.

Mit sieben ergatterten Punkten steht SC Breitenfeld an der Rittschein auf Tabellenplatz acht. Die Gastgeber mussten sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Breitenfeld insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den Erfolg rückte USV Raiffeisen WM Hatzendorf auf die sechste Position der 1. Klasse Süd vor. Die Offensive von USV Hatzendorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Hatzendorf bis jetzt erst fünf Treffer erzielte. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von USV Raiffeisen WM Hatzendorf bei.

Am nächsten Samstag reist Breitenfeld zu Union SV Raiba Ottendorf, zeitgleich empfängt USV Hatzendorf SVU RB Tieschen.

Statement zum Spiel:

Franz Weigl, Trainer Hatzendorf:

"Wir haben den Gegner trotz Unterzahl dominiert und sind hinten sehr gut gestanden. Wir haben aber trotz der numerischen Unterlegenheit auch nach vorne hin viele Chancen kreirt. Meine Mannschaft hat ihre Sache sehr gut gemacht!"

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 0:1 (0:0)

69 Bernhard Koller 0:1

Startformationen:

Breitenfeld: Stefan Prehm - Christoph Paulitsch, Josip Beljan, Kevin Theni, Patrick Scherbler - Michael Heininger, Stephan Grabner (K), Daniel Lipp, Bernhard Haidinger, Michael Stocker - Niko Barbaric

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf - Jan Niklas Friedl, Sasa Levacic, Alexander Manninger, Zan Kocuvan - Bernhard Koller (K), Marcel Hermann Ettl, Florian Lipp, Marc-Andre Siegl - Saso Ribas, Dominik Seidl

by ReD

Fotos: USV Hatzendorf/Schlögl