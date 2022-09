St.Margarethen-Kirchberg II bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der 1. Klasse Süd

Details Montag, 26. September 2022 21:02

Mit 4:7 verlor die Zweitvertretung von St.Margarethen-Kirchberg am vergangenen Sonntag deutlich gegen Union SV Ottendorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union SV Raiba Ottendorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Jan Alexander Poglits traf vor 200 Zuschauern nach fünf Minuten zur Führung für SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II. Manuel Gruber schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Ottendorf (13./21.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Union SV Raiba Ottendorf sorgte Adrijan Legcevic (29.), ehe Abdullah Fazlic das 4:1 markierte (40.). Der Gast gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Mit dem 5:1 durch Sascha Hirmann schien die Partie bereits in der 48. Minute mit Union SV Ottendorf einen sicheren Sieger zu haben. Das 2:5 von St.Margarethen-Kirchberg II stellte Poglits sicher (53.). Benjamin Almer vollendete zum achten Tagestreffer in der 62. Spielminute. Max Rabensteiner verkürzte für SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II später in der 72. Minute auf 3:6. Für das vierte Tor von St.Margarethen-Kirchberg II war Hannes Scheucher verantwortlich, der in der 82. Minute das 4:6 besorgte. Kevin Kollegger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:4 für Ottendorf her (87.). Schließlich strich Union SV Raiba Ottendorf die Optimalausbeute gegen SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II ein.

Wann findet SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Union SV Ottendorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit St.Margarethen-Kirchberg II im Klassement weiter abrutschte. Die Hintermannschaft von St.Margarethen-Kirchberg II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 21 Gegentore kassierte SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II im Laufe der bisherigen Saison. SOttendorf hat die Krise von St.Margarethen-Kirchberg II verschärft. SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Union SV Raiba Ottendorf liegt nun auf Platz vier. Union SV Ottendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf vier summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Nach der klaren Niederlage gegen Ottendorf ist St.Margarethen-Kirchberg II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd.

SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf an. Einen Tag später empfängt Union SV Raiba Ottendorf SC Breitenfeld an der Rittschein.

1. Klasse Süd: SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II – Union SV Raiba Ottendorf, 4:7 (1:4)

87 Kevin Kollegger 4:7

82 Hannes Scheucher 4:6

72 Max Rabensteiner 3:6

62 Benjamin Almer 2:6

53 Jan Alexander Poglits 2:5

48 Sascha Hirmann 1:5

40 Abdullah Fazlic 1:4

29 Adrijan Legcevic 1:3

21 Manuel Gruber 1:2

13 Manuel Gruber 1:1

5 Jan Alexander Poglits 1:0