Brandheisse Partie: Ottendorf und Breitenfeld teilen sich die Punkte

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Union SV Raiba Ottendorf gegen SC Breitenfeld an der Rittschein. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Union SV Ottendorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Ottendorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Für das erste Tor sorgte Sascha Hirmann. In der dritten Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Für das 2:0 von Union SV Raiba Ottendorf zeichnete Manuel Gruber verantwortlich (32.). Mit der Führung für Union SV Ottendorf ging es in die Halbzeitpause. Patrick Scherbler traf zum 1:2 zugunsten von SC Breitenfeld (65.). Die komfortable Halbzeitführung von Ottendorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Niko Barbaric schoss den Ausgleich in der 70. Spielminute. Gedanklich hatte Union SV Raiba Ottendorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Breitenfeld am Ende noch den Teilerfolg.

Das Ottendorfer Publikum protestiert lautstark gegen den Unparteiischen, der aber eine solide Leistung abliefert. DerKaiserus, Ticker-Reporter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Union SV Ottendorf in der Tabelle auf Platz fünf. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Ottendorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Union SV Raiba Ottendorf, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SC Breitenfeld an der Rittschein bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Zwei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SC Breitenfeld auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Union SV Ottendorf tritt am kommenden Samstag bei SVU RB Tieschen an, Breitenfeld empfängt am selben Tag USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf.

