USV St. Anna/A. II macht Boden gut

Am Samstag trafen die Reserve von Petersdorf und die Zweitvertretung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Petersdorf II bereits in Front. Bence Latyak markierte in der vierten Minute die Führung. Andreas List beförderte das Leder zum 1:1 von USV St. Anna/A. II in die Maschen (29.). Sebastian Kuresch machte in der 32. Minute das 2:1 von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II perfekt. Für das 3:1 von USV St. Anna/A. II zeichnete Matej Rogac verantwortlich (36.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Petersdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei Petersdorf II verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Petersdorf II bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Durch die drei Punkte verbesserte sich USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II im Tableau auf die zweite Position. Offensiv konnte USV St. Anna/A. II in der 1. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die bisherige Spielzeit von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II ist weiter von Erfolg gekrönt. USV St. Anna/A. II verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Während Petersdorf II am kommenden Samstag TuS JR Company GmbH Mureck empfängt, bekommt es USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II am selben Tag mit SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II zu tun.

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II, 1:3 (1:3)

