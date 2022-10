Union SV Ottendorf gewinnt Spitzenspiel bei SVU Tieschen

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:33

Mit 0:2 verlor SVU RB Tieschen am vergangenen Samstag zu Hause gegen Union SV Raiba Ottendorf.

Kevin Kollegger nutzte die Chance für Union SV Ottendorf und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Sascha Furlan beförderte das Leder zum 2:0 von Ottendorf über die Linie (72.). Am Ende punktete Union SV Raiba Ottendorf dreifach bei SVU Tieschen.

Aus Ende Schluss Ottendorf die klar überlegene Mannschaft. Verdiente 3 Punkte gehen nach Ottendorf. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Durch diese Niederlage fällt Tieschen in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Der letzte Dreier liegt für das Heimteam bereits drei Spiele zurück.

Union SV Ottendorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Zuletzt lief es erfreulich für Ottendorf, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

SVU RB Tieschen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf an. Zwei Tage später empfängt Union SV Raiba Ottendorf SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – Union SV Raiba Ottendorf, 0:2 (0:1)

72 Sascha Furlan 0:2

31 Kevin Kollegger 0:1