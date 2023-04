Pucko-Doppelpack: USV St. Anna/A. II triumphiert

Details Samstag, 01. April 2023 00:51

Die Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SC Breitenfeld an der Rittschein. Damit wurde USV St. Anna/A. II der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 2:2 voneinander getrennt.

Alexander Thurner Seebacher eröffnete den Torreigen

Alexander Thurner-Seebacher brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Zak Pucko schnürte einen Doppelpack (36./44.), sodass USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II fortan mit 3:0 führte. Die Überlegenheit der Heimmannschaft spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Thurner-Seebacher besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für USV St. Anna/A. II (78.). Am Ende kam USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II gegen SC Breitenfeld zu einem verdienten Sieg.

USV St. Anna/A. II mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. In der Defensive von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II griffen die Räder ineinander, sodass USV St. Anna/A. II im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die bisherige Spielzeit von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II ist weiter von Erfolg gekrönt. USV St. Anna/A. II verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Breitenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SC Breitenfeld an der Rittschein momentan auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SC Breitenfeld noch Luft nach oben.

Das nächste Spiel von USV St. Anna/A. II findet in zwei Wochen statt, wenn man am 15.04.2023 SVU RB Tieschen empfängt. Als Nächstes steht Breitenfeld SVU Tieschen gegenüber (Samstag, 16:00 Uhr).

1. Klasse Süd: USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II – SC Breitenfeld an der Rittschein, 4:0 (3:0)

78 Alexander Thurner-Seebacher 4:0

44 Zak Pucko 3:0

36 Zak Pucko 2:0

21 Alexander Thurner-Seebacher 1:0

Aufstellungen:

USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen II: Elias Pfeiler - Jan Sostarec, Zak Pucko, Matej Rogac, Felix Hoger - Marvin Poschner, Jonas Karl Unger, Sebastian Schantl - Gabriele Musaku, Alexander Thurner-Seebacher, Marco Urbanitsch (K)

Ersatzspieler: Paul Thurner-Seebacher, Mathis Frühwirth, Jannik Nico Schlegel, Teo Sukic, David Lambrecht, Tobias Frankl

Breitenfeld: Stefan Prehm - Dejan Rancan, Kevin Theni - Moritz Pfeiffer, Michael Heininger, Franz Josef Stocker, Stephan Grabner (K), Daniel Lipp, Bernhard Haidinger - Niko Barbaric, Jozek Cener

Ersatzspieler: Manuel Lackner, Mario Dusek, Zoltan Kopacsi, Michael Hödl, Patrick Scherbler

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

