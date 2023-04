Union SV Ottendorf deklassiert Petersdorf II

Details Samstag, 08. April 2023 18:41

Union SV Raiba Ottendorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen Union SV Ottendorf kassierte die Zweitvertretung von Petersdorf eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Ottendorf hatte mit 3:0 gesiegt.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Abdullah Fazlic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Union SV Raiba Ottendorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Tobias Eduard Maier (8.). Der dritte Streich von Union SV Ottendorf war Sascha Furlan vorbehalten (38.). Die Überlegenheit von Ottendorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Maier bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). Dominik Seidl vollendete zum fünften Tagestreffer in der 69. Spielminute. Patrick Luca Pfeifer besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Union SV Raiba Ottendorf (78.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Union SV Ottendorf einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Abwehrprobleme von Petersdorf II bleiben akut, sodass die Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Im Angriff von Petersdorf II herrscht Flaute. Erst neunmal brachte Petersdorf II den Ball im gegnerischen Tor unter. Petersdorf II musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Petersdorf II insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Petersdorf II verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Ottendorf setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Mit 31 geschossenen Toren gehört Union SV Raiba Ottendorf offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Die Saison von Union SV Ottendorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Ottendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am kommenden Freitag tritt Petersdorf II bei USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf an, während Union SV Raiba Ottendorf zwei Tage später TuS JR Company GmbH Mureck empfängt.

1. Klasse Süd: Petersdorf II – Union SV Raiba Ottendorf, 0:6 (0:3)

78 Patrick Luca Pfeifer 0:6

69 Dominik Seidl 0:5

49 Tobias Eduard Maier 0:4

38 Sascha Furlan 0:3

8 Tobias Eduard Maier 0:2

2 Abdullah Fazlic 0:1

