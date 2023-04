Markt Hartmannsdorf weiter ungeschlagen

Details Samstag, 08. April 2023 18:41

Markt Hartmannsdorf kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Bereits das Hinspiel hatte Hartmannsdorf für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Der Ligaprimus legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Marcel Maier aufhorchen (5./15.). Mit dem 3:0 durch Andreas Schmidt schien die Partie bereits in der 20. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Rok Roposa gelang ein Doppelpack (27./31.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Marian Fuchs seine Chance und schoss das 6:0 (43.) für USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf. Die Pausenführung von Markt Hartmannsdorf fiel deutlich wie verdient aus. In der 70. Minute legte Roposa zum 7:0 zugunsten von Hartmannsdorf nach. Schlussendlich setzte sich USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Die Zweitvertretung von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Heimteams sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II das Problem. Erst neun Treffer markierte SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – kein Team der 1. Klasse Süd ist schlechter. Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Zu-null-Sieg lässt Markt Hartmannsdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur sieben Gegentoren stellt Hartmannsdorf die sicherste Abwehr der Liga. USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Markt Hartmannsdorf wandert mit nun 34 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Sonntag tritt Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bei der Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg an, während Hartmannsdorf zwei Tage zuvor Petersdorf II empfängt.

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, 0:7 (0:6)

70 Rok Roposa 0:7

43 Marian Fuchs 0:6

31 Rok Roposa 0:5

27 Rok Roposa 0:4

20 Andreas Schmidt 0:3

15 Marcel Maier 0:2

5 Marcel Maier 0:1

