Dusek bestraft SU Riegersburg in der Schlussphase

Details Montag, 17. April 2023 19:07

Das Auswärtsspiel brachte für Riegersburg keinen einzigen Punkt – SC Breitenfeld gewann die Partie mit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Breitenfeld die Nase vorn. Im Hinspiel hatte das Heimteam keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:0 gewonnen.

In den ersten 45 Minuten waren sich beide Teams ebenbürtig. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die letzten zehn Minuten dieser Begegnung hatten es dann in sich. Mario Dusek brach für SC Breitenfeld an der Rittschein den Bann und markierte in der 80. Minute die Führung. Niko Barbaric stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für SC Breitenfeld her (89.). Am Schluss fuhr Breitenfeld gegen SU Riegersburg/Vulkanland auf eigenem Platz einen Sieg ein.

SC Breitenfeld an der Rittschein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten.

SU Riegersburg holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur zwölf Treffer erzielte Riegersburg bislang. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SU Riegersburg/Vulkanland alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SU Riegersburg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

SC Breitenfeld setzte sich mit diesem Sieg von Riegersburg ab und nimmt nun mit 15 Punkten den siebten Rang ein, während SU Riegersburg/Vulkanland weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Breitenfeld ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. (Sonntag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SU Riegersburg mit SVU RB Tieschen.

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – SU Riegersburg/Vulkanland, 2:0 (0:0)

89 Niko Barbaric 2:0

80 Mario Dusek 1:0

Aufstellungen:

SC Breitenfeld: Stefan Prehm, Dejan Rancan, Kevin Theni, Moritz Pfeiffer, Michael Heininger, Franz Josef Stocker, Stephan Grabner (K), Daniel Lipp, Bernhard Haidinger, Niko Barbaric, Jozek Cener

SU Riegersburg: David König, Ing. Markus Rauch, Jakob Feier, Kevin Iber, Rene Juric, Florian Eibl, Raphael Amtmann, Paul Erkenger, Tobias Felkl (K), Julian Kasper, Leo Hafner

