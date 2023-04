Union SV Ottendorf lässt nichts anbrennen

Details Montag, 17. April 2023 19:35

Für TuS JR Company GmbH Mureck endete das Auswärtsspiel gegen Union SV Raiba Ottendorf erfolglos. Das Heimteam gewann 2:0. Union SV Ottendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:0 einen Erfolg für TUS Mureck bejubelt.

Ottendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Igor Legcevic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Union SV Raiba Ottendorf schwächte sich schon früh, als Thomas Wild mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (23.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Kevin Kollegger versenkte die Kugel zum 2:0 für Union SV Ottendorf (49.). Für Felix Galler von Mureck war die Partie in der 90. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Trotz Unterzahl war Ottendorf in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der Gast und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Union SV Ottendorf beim Sieg gegen TuS JR Company GmbH Mureck verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Union SV Raiba Ottendorf weiter verheißungsvoll aus. Der Angriff von Ottendorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 33-mal zu. Die Saison von Union SV Raiba Ottendorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Union SV Ottendorf nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Ottendorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

TUS Mureck holte auswärts bisher nur acht Zähler. Mit 21 Zählern aus zwölf Spielen steht Mureck momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat TuS JR Company GmbH Mureck derzeit auf dem Konto.

Union SV Raiba Ottendorf erwartet in zwei Wochen, am 29.04.2023, USV Raiffeisen WM Hatzendorf auf eigener Anlage. Nächsten Samstag (16:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von TUS Mureck mit USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf.

1. Klasse Süd: Union SV Raiba Ottendorf – TuS JR Company GmbH Mureck, 2:0 (2:0)

49 Kevin Kollegger 2:0

5 Igor Legcevic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei